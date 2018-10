Mattarella riceve presidente Romania | Iohannis

Regeni : Mattarella riceve genitori e sorella al Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, con la sorella Irene, accompagnati da Alessandra Ballerini, avvocato per i diritti umani, e dai partecipanti alla ciclostaffetta itinerante "A Roma per Giulio", iniziativa in bicicletta partita da Duino (Trieste).