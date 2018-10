Martina Panagia | la splendida anti-diva che ha lavorato con George Clooney

dilei

(Di lunedì 15 ottobre 2018)è il volto della moda e del lifestyle di Canale 5. Regina dei red carpet, ha girato spot importcon attori del calibro di. Classe 1985, su Instagram è una vera influencer. Noi le abbiamo chiesto di darci qualche consiglio di stile e (soprattutto) di svelarci il suo segreto di bellezza per avere un fisico scolpito come il suo. Dal 2012 conduci X-Style, il programma di moda e costume su Canale 5 e alla Mostra di Venezia hai incantato con un abito creato apposta per te da Ellementi: cosa sono per te stile ed eleganza? Eleganza per me è prima di tutto sentirsi a proprio agio con ciò che si indossa, trovo inutile coprirsi di lustrini se poi ci si sente impacciati e goffi. Per la Mostra del Cinema di Venezia sono stata fortunata: Lisa, stilista di Ellementi, è riuscita a riprodurre l’abito scenografico ed eccentrico, esattamente come lo avevo pensato, ...