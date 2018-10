Manovra | Tria | non sono masochista | mi sarei dimesso prima

Manovra - Tria : dialogo continuo con Ue - il 18 vedo Moscovici : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri …

Manovra - Tria : come da nota al Def : Lo ha detto il ministro dell'economia Tria a fine Consiglio dei Ministri. "I principali -proseguesono l'eliminazione dell'aumento Iva previsto nella legislazione vigente, il finanziamento del reddito ...

Manovra - Tria : come da nota al Def : 21.53 "La Logica della Manovra è quella illustrata nella Nadef: riflette quanto era lì contenuto sia negli obiettivi di deficit, come ovvio, che nei contenuti". Lo ha detto il ministro dell'economia Tria a fine Consiglio dei Ministri. "I principali -prosegue- sono l'eliminazione dell'aumento Iva previsto nella legislazione vigente, il finanziamento del reddito di cittadinanza e della correzione della legge Fornero. Ci sono provvedimenti ...

Manovra - braccio di ferro sul decreto fiscale. Alitalia - alta tensione su Tria : Con il premier Giuseppe Conte, ci sono il ministro dell'economia Giovanni Tria, i ministri Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Giulia Bongiorno. Partecipano i ...

[Il ritratto] Lo scontro con Tria sulla Manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

SCENARIO/ Ue - Tria e Manovra - le incognite della nuova sfida tra Lega e M5s : Si avvicina il varo della Legge di bilancio. Tante le incognite sui provvedimenti del Governo, ma anche sull’atteggiamento che avrà l’Ue e sul futuro di Tria. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:02:00 GMT)SPILLO/ I numeri e i fatti che smentiscono Draghi, Juncker e Fmi, di P. AnnoniALITALIA/ Dipendenti-azionisti, la carta da giocare per rilanciare la compagnia, di G. Gazzoli

Tria spiega la Manovra a americani e a Moscovici : 'Sarà espansiva e ci aiuterà a stare nella Ue' : A Bali, il ministro dell'Economia apre una serie di incontri per spiegare al mondo la posizione italiana. 'I problemi con la Ue? Normali visto che noi vogliamo cambiare strada, ma i nostri obiettivi sono compatibili'

Manovra - Tria : «Nessuno scandalo - rispettiamo le regole Ue» : Prev Next Non c'è nessuna Manovra di burocrati e funzionari per far tentennare il governo, secondo Tria, che ricorda che «il modello econometrico del ministero dell'Economia è quello che ha fatto ...

Tria contro Di Maio : faida di governo sulla Manovra Alitalia : ... intervistato sull'argomento, ha risposto in maniera piccata: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato'. Ciò nonostante pare che il ...

Manovra - Tria sui Cir : ne ho letto sui giornali - mai discussi : I conti individuali di risparmio, Cir,, lo strumento con il quale la Lega vuole incentivare le famiglie italiane ad investire in Btp, non sono mai stati discussi al ministero dell'Economia. 'Questa misura l'ho letta sui giornali', ha detto il titolare del Tesoro, Giovanni Tria, a margine del G20 di Bali.

Tria a Mnuchin : Manovra mira a crescita : 8.52 Il ministro del Tesoro Tria ha detto che l'Italia è determinata "a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/pil", illustrando la Manovra di bilancio per il 2019 al segretario al Tesoro degli Usa, Mnuchin, in un bilaterale a Bali. Tria, che partecipa alle assemblee annuali di Fmi/Banca Mondiale nell'isola indonesiana, ha rassicurato il collega americano e spiegato che la Manovra italiana è "mirata al rafforzamento della ...

Giovanni Tria - disastroso lapsus sulla Manovra : 'Se ce la faremo? Spero di no' : Ogni giorno, per Giovanni Tria, un disastro. Nel corso dell'audizione che si è svolta di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il ministro dell'Economia riferiva del Def. E incappa in un clamoroso lapsus: 'La nostra è una scommessa. Ce la faremo? Io Spero di no'. Un lapsus che sembra dirla lunghissima: Tria è il primo a remare contro la ...

Manovra - Tria a Mnuchin : avanti su calo debito e dialogo con Ue : Roma, 12 ott., askanews, - Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha incontrato il segretario di Stato Usa Steven Mnuchin, in un bilaterale a Bali, a margine dei lavori delle assemblee annuali di Fmi-Banca mondiale. Nell'incontro Tria ha ...

Confindustria attendista su Manovra : ANSA, - NEW YORK, 12 OTT - ''Confindustria rimane attendista. Questo governo sulla crescita si gioca la credibilità. La crescita rende sostenibili i conti''. Lo afferma il presidente di Confindustria, ...