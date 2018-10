Manovra | tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale | cosa dice il contratto M5S-Lega  

Manovra - tensioni tra Lega e M5s su condono in decreto : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega la Lega.

Manovra - tensioni su pace fiscale : Di Maio diserta vertice. Salvini : andremo fino in fondo : Luigi Di Maio, secondo fonti ministeriali, avrebbe disertato il pre-vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approderà in Consiglio dei ministri questo pomeriggio....

Manovra - tensioni nel governo : Luigi Di Maio diserta il vertice a Palazzo Chigi : Tanto che Luigi Di Maio , secondo quanto si apprende, ha deciso diserta il vertice in corso a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , per limare ...

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Piazza Affari volatile - rimangono alte le tensioni su Manovra : Attese per le parole del ministro dell'economia, Giovanni Tria, che, in una nuova audizione attesa in mattinata, potrebbe rendere nota la volontà di recepire le indicazioni dell'Upb oppure decidere ...

BTP in rosso - tassi e spread a nuovi massimi su tensioni Manovra : ** La nota di aggiornamento al Def ha iniziato l'iter parlamentare in Commissione bilancio, dove stamane il ministro dell'Economia ha confermato l'impianto del provvedimento, compreso il rinvio del ...

Manovra - Di Maio : “Condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa” : “Salvini vuole condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo. Ma niente tensioni a mezzo stampa”. Così taglia corto il vicepremier Luigi Di Maio, in merito alle polemiche sulla ‘pace fiscale‘. In realtà, un vero e proprio condono, almeno secondo quanto vorrebbe la Lega, che ha bocciato la bozza del decreto che si limitava a una nuova rottamazione delle cartelle, puntando invece su una sanatoria ...

Sul Def ancora tensioni. Conte : "Manovra seria e razionale" : Non solo il botta e risposta con l'Europa. Sulla nota di aggiornamento del Def che porterà alla manovra economica pesano ancora le tensioni interne al governo stesso.Da una parte ci sono i tecnici del Tesoro, con il ministro Giovanni Tria tornato in anticipo dal Lussemburgo che starebbe ancora cercando di far quadrare i conti in modo da inserire tutte le misure previste dal "contratto di governo" senza sContentare troppo l'Europe. Dall'altra c'è ...

BORSE EUROPA deboli con bancari - pesano tensioni su Manovra Italia : A soffrire sono in particolare i bancari Italiani - che detengono molti titoli di Stato Italiani e sono quindi sensibili agli stress causati dalla politica - ai minimi da 19 mesi con un calo che ha ...

Manovra : spread a 250 dopo tensioni con Tria. Bce : pesa incertezza politica : Il differenziale ha preso il volo per il pressing sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, affinché accetti uno sforamento del rapporto deficit/Pil sopra il 2%. La Bce: sullo spread pesa la ...

Manovra - tensioni nel governo Di Maio : "Non tiro a campare" : Poi però assicura che nessuno mette in discussione il ministro dell' Economia : 'Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni', dice il vicepremier del M5S

Conte affronta le tensioni : dall'audio di Casalino ad una Manovra coraggiosa : Roma, 23 set., askanews, - Dopo tre giorni in Puglia, lontano da Roma ma non dalle polemiche, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a vivere una delle settimane più intense e ...