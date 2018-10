Manovra | tensione Lega-M5s Giorgetti | ' Le pensioni d' oro non sono nel decreto fiscale'

Manovra - braccio di ferro sul decreto fiscale. Alitalia - alta tensione su Tria : Con il premier Giuseppe Conte, ci sono il ministro dell'economia Giovanni Tria, i ministri Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Giulia Bongiorno. Partecipano i ...

L'avvertimento di Fitch sulla Manovra : ci sono rischi considerevoli. Tensione nel governo per i tagli ai ministeri : Per l'agenzia di rating ci sono 'rischi considerevoli sugli obiettivi dichiarati dal governo', moodys parla di 'un vero e proprio azzardo. La nota di aggiornamento del def arriverà nell'aula del ...

Manovra - tensione sui conti. Ipotesi rinvio sulle pensioni : Il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: il superamento della Fornero. Il Def si è arenato su questo punto e i costi della riforma pensionistica potrebbero portare anche ad uno slittamento dell'entrata in vigore di quota 100. E così al Tesoro si pensa già ad una contromossa: ritardare di qualche mese l'inserimento del nuovo sistema previdenziale. Su questo fornte, secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbero le pressioni del Colle che ...

Manovra : tensione Mef-M5S su dl fiscale - slitta a Cdm lunedì : Roma, 10 ott., askanews, - Il governo continua a lavorare al dl fiscale collegato alla Manovra, ma non mancano anche in questo caso le tensioni fra il ministero guidato da Giovanni Tria e il Movimento ...

Tensione sui conti italiani - lo spread torna a salire : primo test europeo per la 'Manovra' : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread torna a salire. Oggi primo test europeo per la Manovra : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread torna a salire. Oggi primo test europeo per la Manovra : Non si arresta il nervosismo attorno ai titoli italiani sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato dopo l’approvazione delle Nota al Def e lo sfondamento dell’obiettivo di deficit. In avvio di seduta i titoli italiani continuano ad essere protagonisti in negativo sul mercato con il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark ...

Manovra - alta tensione sui mercati; schizzano i tassi sui Btp : Roma, 28 set., askanews, - E' una sonora bocciatura la prima risposta dei mercati finanziari all'aggiornamento del Def approvato ieri dal governo che ha alzato l'asticella del deficit al 2,4% per il ...

Manovra - BORSA E SPREAD/ Ultime notizie - mercati in tensione col deficit al 2 - 4% del Pil : MANOVRA, BORSA e SPREAD: mercati in tensione col deficit al 2,4 per cento del Pil. Ultime notizie, mercati in tensione: Ftse Mib ha aperto in rosso dell'1 per cento(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:59:00 GMT)

Manovra 2019 - tensione di Governo sul Deficit : oggi varo del Def : Giornata campale oggi per il Governo sul campo di battaglia della Manovra 2019. È il fatico giorno in cui si scoprono le carte, perché oggi si deve approvare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che conterrà obiettivi e misure che compariranno poi in Legge di bilancio. Si attende nella giornata di oggi un Vertice di maggioranza prima del Consiglio dei ministri vero e proprio che dovrà varare la nota di aggiornamento al ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : Questa mattina ci sarà un vertice di governo al quale parteciperanno, oltre allo stesso ministro dell'Economia, il presidente del Consiglio e i rappresentanti economici dei due partiti, Massimo ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della Manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme...

Manovra - stop agli aumenti dell'Iva. Di Maio-Salvini - torna la tensione : L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della Manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme...

Manovra - Di Maio : "Un po' di debito per mantenere le tre promesse". Tensione su Tria : Riforma delle pensioni, reddito di cittadinanza e flat tax "saranno nella legge di Bilancio". Sui conti assicura: "Non sforeremo il 3%"