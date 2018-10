Manovra | se la spesa in deficit servirà solo per le promesse elettorali il Paese non

Manovra - Boeri contro le misure del governo : "Aumentare spesa per le pensioni non porta a crescita" : L'economia non cresce aumentando spesa per le pensioni "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario", ha detto Tito Boeri, ...

Manovra - nuovo vertice a palazzo Chigi per decidere i tagli di spesa : Mancano le coperture e la voglia del governo di dimostrare ai mercati e all'Europa che non si tratta di una Manovra fatta tutta in deficit, costringe il ministro dell'Economia Giovanni Tria a cercare ...

Manovra - Cottarelli : clausola taglia-spesa strana e inapplicabile : Roma, 1 ott., askanews, - La nuova clausola di salvaguardia sulla spesa annunciata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria è un'operazione 'strana' che difficilmente potrà essere attuata. A dirlo è Carlo Cottarelli interpellato da Askanews. 'Mi sembra strano che la metteranno e se lo faranno - ha ...

Intesa a 2 - 4% del Pil - Salvini e Di Maio : «Manovra del popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Pensioni e spesa pubblica : perché sulla Manovra ha vinto Di Maio : In cambio della "pace fiscale" i 5 Stelle portano a casa reddito e Pensioni di cittadinanza, le proposte-manifesto del loro...

Manovra - l'Irpef può aspettare. Lega e 5 Stelle ritoccano la lista della spesa ma il conto a Giovanni Tria è di 16 miliardi : Ritocchi sì, rinunce assolutamente no. Al massimo, se un piccolo sacrificio deve essere fatto, allora meglio rimandare il taglio dell'Irpef, che non paga quanto la flat tax e il reddito di cittadinanza. Dalle scrivanie, separate, di Lega e 5 Stelle, dove si stanno facendo i conti sulla Manovra, arriva un piccolo segnale di "facilitazione" al lavoro del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, immerso nella ricerca delle coperture, ma ...

Manovra : soprattutto tagli spesa. Salvini e Di Maio : no aumento iva - no stop a 80 euro : Il bonus da 80 euro voluto da Renzi non sarà tolto e no ad aumenti dell'iva, ma tagli agli sprechi. Così dai due vicepremier Salvini e Di Maio. Obiettivo: ottenere flessibilità dall'Ue per flat tax e ...

Stop alla spesa - effetto crescita e deficit : come sarà finanziata la Manovra : sarà anche la capacità di mettere a bilancio un freno effettivo alla spesa corrente ad aprire gli spazi per la ripresa degli investimenti e le misure di “avvio” di flat tax e reddito di cittadinanza. Di Maio: «Nessuno strappo con la Ue, dialogo sincero e decisivo per ottenere delle cose. Una fake news l’aumento selettivo dell’Iva»...