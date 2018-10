: Oggi su Rep: ???? Manovra, Tria sempre più isolato, Salvini e Di Maio disertano il vertice - repubblica : Oggi su Rep: ???? Manovra, Tria sempre più isolato, Salvini e Di Maio disertano il vertice - straneuropa : Mentre escono dati e numeri della manovra, la stranezza è vedere che tutti si chiedono se abbiamo vinto Salvini o Di Maio. @LaStampa - SkyTG24 : #UltimOra #manovra #Salvini: in manovra nessun aumento di tasse per gli italiani, manteniamo promesse fatte agli el… -

"Stanco ma estremamente soddisfatto. Cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmente ma con coraggio, a partire dallo smontare,mattone su mattone, la legge Fornero restituendo il diritto alla pensione e al lavoro per circa 400mila italiani". Così il vicepremier, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, a fine del Cdm sulla. "Di più non so cosa avremmo potuto inserire in unache non fa miracoli, non moltiplica pani e pesci ma apre opportunità di lavoro per centinaia di migliaia di giovani".(Di lunedì 15 ottobre 2018)