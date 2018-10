Manovra | nuovo vertice in giornata | nessun accordo su pace fiscale

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei leader'. Renzi annuncia controManovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -

Dl fiscale e Manovra - Conte : c'è ancora da lavorare. Stasera nuovo vertice : Il governo in cerca di un accordo sul decreto fiscale. Domani il Consiglio dei ministri. Restano le distanze con la Lega di Salvini sulle misure da prendere -

Manovra - scontrino addio. Il nuovo sarà elettronico : Inizia a prendere forma il decreto fiscale collegato alla Manovra , che contiene anche la cosiddetta " pace fiscale " annunciata dal governo Conte. Lo scontrino andrà in pensione e come previsto nelle ...

Manovra - nuovo botta e risposta tra Salvini e Juncker - : Ancora polemiche con l'Europa. Il minsitro dell'Interno attacca: "Lui e Moscovici hanno rovinato Ue e Italia". La replica: "Spero non si trovi a raccogliere macerie"

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra : verso nuovo ritocco - deficit sotto il 2 - 2% in 2020-2021 : Nessun passo indietro sul deficit/Pil al 2,4% nel 2019 ma nel biennio successivo l'asticella potrebbe essere fissata a un livello più basso, per andare incontro alle richiese dell'Europa. Secondo ...

Manovra - nuovo vertice a palazzo Chigi per decidere i tagli di spesa : Mancano le coperture e la voglia del governo di dimostrare ai mercati e all'Europa che non si tratta di una Manovra fatta tutta in deficit, costringe il ministro dell'Economia Giovanni Tria a cercare ...

Manovra - Def : Governo apre a correzioni sul deficit/ Ultime notizie - spread risale : nuovo vertice con Tria : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: nuovo vertice sul Def, riduzione deficit al 2% nel 2020-2021. Critiche da Ue, Salvini "me ne frego": le Ultime notizie sulla legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:14:00 GMT)

Manovra economica 2019 - nuovo vertice. Spread in calo - Borsa in netto rialzo : Summit tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria e Moavero. Di Maio: non arretriamo dal 2,9%. Ma si fa avanti l'idea di una diminuzione del deficit dal 2020. Resta alta la tensione Italia-Ue

Oggi nuovo vertice sulla Manovra. Si profila una riduzione del deficit al 2 - 0% nel 2020 e 2021 : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Verso una riduzione del deficit al 2% nel 2020 e 2021 Alla definizione delle cifre del Def si è lavorato ancora in ...

Manovra : nuovo vertice domani mattina : 22.11 Un nuovo vertice sulla Manovra, è previsto per domani mattina a Palazzo Chigi. I partecipanti dovrebbero essere gli stessi della riunione di stasera: oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero. Alla definizione delle cifre del Def, si apprende da fonti governative, si lavorerà in nottata: non sarebbe ...