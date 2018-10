Manovra | mezzo miliardo per assumere magistrati e poliziotti

Il Boeing vola in mezzo ai grattacieli e scatena il panico : boom di chiamate alla polizia per la Manovra spericolata : Il colpo d’occhio è effettivamente impressionante: un Boeing della Royal Australian Air Force che fa manovra in mezzo ai grattacieli della città australiana di Brisbane. E infatti gli abitanti e i presenti sono rimasti sbalorditi di fronte a una scena, che a molti ha richiamato alla mente quella dell’11 settembre a New York. In realtà si trattava di un air show, ma molte persone, ignare, hanno chiamato la polizia temendo un attentato ...