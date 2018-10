Manovra M5s e Lega cercano intesa su tasse e condono Nuovo vertice prima del Cdm

Decreto fiscale - niente accordo M5s-Lega : oggi l’ultimo vertice last minute prima del consiglio dei ministri sulla Manovra : La clessidra è rovesciata ma l’intesa sul Decreto fiscale nel governo e nella maggioranza M5s-Lega non c’è ancora. Nel testo, come noto, dovrebbe essere contenuta la “pace” voluta dal Carroccio, ma l’articolato è ancora quasi tutto da scrivere. La domenica sera è stata di lavoro per l’esecutivo: a Palazzo Chigi si sono riuniti per circa 3 ore il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro ...

Manovra : pensioni - condono - reddito di cittadinanza dividono ancora Lega e M5S Il vertice notturno per trovare 2 miliardi : Oggi Consiglio dei ministri per la Manovra. Prima però si terranno i vertici tra Lega e Cinquestelle per un accordo sui punti cardine. I grillini puntano a 10 miliardi per il reddito di cittadinanza ma la Lega non vuole colpire le pensioni sotto i 4.500 euro. Divisioni anche sul tetto al condono

Manovra : pensioni - condono - reddito di cittadinanza dividono ancora Lega e M5S Il vertice notturno a Palazzo Chigi : Oggi Consiglio dei ministri per la Manovra. Prima però si terranno i vertici tra Lega e Cinquestelle per un accordo sui punti cardine. I grillini puntano a 10 miliardi per il reddito di cittadinanza ma la Lega non vuole colpire le pensioni sotto i 4.500 euro. Divisioni anche sul tetto al condono

Manovra - vertice fiume : braccio di ferro M5S-Lega : Un vertice fiume a Palazzo Chigi presieduto dal premier Giuseppe Conte per arrivare al Consiglio dei ministri di lunedì con le principali divergenze interne alla maggioranza gialloverde appianate. Giovanni Tria, Paolo Savona, Bonisoli, Elisabetta Trenta, Barbara Lezzi, Stefani, Giulia Grillo, Costa e Bussetti si sono rinchiusi per oltre due ore nelle stanze del governo per venire a capo della matassa che, in alcuni punti, vede contrapposti M5S e ...

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Manovra - lunedi sotto i riflettori : si punta al varo - ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale : Teleborsa, - Ore di intenso lavoro all'interno del governo gialloverde per provare a portare nella giornata di domani, lunedì, in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e anche la legge di bilancio.

SCENARIO/ Ue - Tria e Manovra - le incognite della nuova sfida tra Lega e M5s : Si avvicina il varo della Legge di bilancio. Tante le incognite sui provvedimenti del Governo, ma anche sull’atteggiamento che avrà l’Ue e sul futuro di Tria. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:02:00 GMT)SPILLO/ I numeri e i fatti che smentiscono Draghi, Juncker e Fmi, di P. AnnoniALITALIA/ Dipendenti-azionisti, la carta da giocare per rilanciare la compagnia, di G. Gazzoli

Manovra - duello M5S-Lega sui tempi : Conte prova il blitz - Salvini frena : Giuseppe Conte prova a prendere la rincorsa in una settimana chiave per la Manovra, puntando a dare il via libera sia alla legge di bilancio che al decreto fiscale in Consiglio dei ministri lunedì, ...

Manovra : si lavora a pace fiscale - non c'è ancora accordo Lega-M5S : Roma, 13 ott., askanews, - Si cerca ancora l'accordo fra le due anime del governo sulla pace fiscale. Il sottosegretario Armando Siri, fra gli esperti del Carroccio al lavoro sul pacchetto fiscale, ha ...

Manovra : pressing M5S per varo lunedì - nodo condono : Roma, 13 ott., askanews, - Corsa contro il tempo all'interno dell'esecutivo per cercare di sciogliere gli ultimi, grossi, nodi della Manovra economica e tentare di arrivare all'approvazione dell'...

Sondaggi Politici/ Fornero e Flat Tax : elettori premiano la Manovra di Lega e M5s : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:23:00 GMT)

Via libera al Def : c'è la quota 100 ma non solo : così Lega e M5s aggiustano la Manovra : Spending review e tagli alla spesa militare, ma anche misure per le famiglie e aziende: in Parlamento Lega e M5s impegnano...

Di Maio contro giornali “azzeriamo finanziamenti a editoria”/ Ma non esistono più : M5s cerca fondi per Manovra : Di Maio (ancora) contro i giornali: "azzeriamo i finanziamenti all'editoria", ma non ci sono più da anni. “Tagli a costi della politica", M5s cerca fondi per la Manovra(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Manovra - il 44% boccia il reddito di cittadinanza M5s : “incentiva a non lavorare” : Sondaggi elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:55:00 GMT)