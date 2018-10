Manovra | in bozza dl fisco rottamazione su sigarette elettroniche

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla Manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Arriva lo scontrino elettronico : la misura nella bozza del decreto fiscale collegato alla Manovra : Stop anche all'aumento delle accise della benzina prevista a partire dal gennaio 2019 da un decreto approvato nel giugno di due anni fa per finanziare lo sconto 'Acè, Aiuto alla Crescita Economia, ...

Manovra - bozza/ Da luglio 2019 arriva lo scontrino elettronico : Manovra , bozza : lo scontrino elettronico , di cui si è parlato diverse volte in passato, potrebbe diventare realtà l’anno prossimo. Poi sarebbe introdotta la lotteria(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Al via la lotteria degli scontrini e rottamazione ter delle cartelle : cosa prevede la bozza del decreto fiscale allegato alla Manovra : Scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra di cui Adnkronos ha preso visione, che estende il processo di certificazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari ...