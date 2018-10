MANOVRA E POLITICA I numeri che non aiutano le scelte del Governo

MANOVRA - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

MANOVRA - Di Maio : tagli a finanziamenti editoria e a costi politica : ...corso del vertice con i ministri M5s Luigi Di Maio ha chiesto con forza di inserire nella Manovra il progressivo azzeramento dei finanziamenti pubblici ai giornali e il taglio dei costi alla politica ...

MANOVRA - il Paese non ha bisogno di una dieta. Con una politica espansiva il debito/Pil può calare : di Pasquale Tridico (Università Roma Tre) e Giacomo Bracci (Università di Trento) L’Italia non è affatto un Paese spendaccione, o che ha vissuto sopra le sue possibilità come è stato più volte detto: non è quindi un Paese che si merita una cura dimagrante. Per dirlo basta dare uno sguardo ai dati. Il dato sicuramente più importante, come sanno gli economisti, è il saldo di bilancio primario, ovvero la differenza fra spesa pubblica e tassazione, ...

Alberto Bagnai contro Bankitalia : 'Resti fuori dalla politica - non ci sono motivi per cambiare la MANOVRA' : ' Bankitalia resti fuori dalla politica ', avverte Alberto Bagnai , l'economista della Lega, che si è fatto paladino del governo e ha criticato Palazzo Koch per il giudizio negativo sul def. Il presidente della commissione finanze ...

MANOVRA - Di Maio : «Sul deficit al 2 - 4% niente passi indietro. La politica si riprenda il potere dei tecnici» : «Questo è un governo è compatto e da quel 2,4% non si torna indietro. Vogliamo discutere con l'Ue e siamo i primi a volerlo fare, il nostro obiettivo non è far saltare conti, per noi si possono tenere ...

MANOVRA E POLITICA/ Le scelte di Tria dopo la sconfitta del Def : Con l’approvazione della Nota di aggiornamento del Def esce sconfitta la linea sostenuta da Giovanni Tria e da tutto il suo ministero. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 06:03:00 GMT)DEF 2018/ Tutti i punti deboli della "MANOVRA del popolo", int. a F. Fortedopo IL DEF/ Il piano B di Savona ha la strada spianata, di U. Bertone

Def - Paolo Savona sostituisce Giovanni Tria : 'Vi spiego la MANOVRA - stabilità politica e di bilancio' : Ed è anche una risposta alle preoccupazioni sui conti espresse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , che si oppose proprio a Savona ministro dell'Economia rischiando di far saltare il ...

MANOVRA E POLITICA/ La trappola pronta per Salvini e Di Maio : Il Governo Lega-M5s ha deciso di portare il deficit per il 2019 al 2,4% del Pil. Colpa anche di chi non ha saputo ascoltare le richieste del popolo.

Dai Perón alla MANOVRA del popolo : l'arte - politica - di affacciarsi al balcone : In politica la mistica dei gesti è tutto. Senza la scarpa battuta sul tavolo da Kruscev, il bacio tra Breznev e Honecker e i ragazzi seduti sul muro di Berlino, avremmo senza dubbio visto un altro ...

MANOVRA : spread a 250 dopo tensioni con Tria. Bce : pesa incertezza politica : Il differenziale ha preso il volo per il pressing sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, affinché accetti uno sforamento del rapporto deficit/Pil sopra il 2%. La Bce: sullo spread pesa la ...

MANOVRA E POLITICA/ La strada per portare il deficit al 2% senza il veto dell'Ue : Il Governo dovrà presentare all’Ue la nota di aggiornamento del Def, che fissa importanti paletti in vista della Legge di bilancio, tra cui il livello di deficit sul Pil. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 06:00:00 GMT)FINANZA/ La regola dei mercati per fare affari nonostante Di Maio, Salvini e Trump, di U. BertoneGEO-FINANZA/ Lo sgambetto della Germania da evitare per il governo, di C. Pelanda

MANOVRA - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Bologna, 24 set., askanews, - Il taglio di 9 punti dell'Ires, che per le grandi imprese scenderebbe al 15% sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e assunzioni stabili, non è l'...

MANOVRA - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Lo ha spiegato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i cronisti a margine del Cersaie di Bologna."Occorre un intervento organico di politica economica - ha detto Boccia -. ...

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse MANOVRA? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...