Manovra | Di Maio | le pensioni d' oro saranno solo un ricordo

Approvata la Manovra. Di Maio : “Reddito di cittadinanza nei primi 3 mesi del 2019” : Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra, insieme al decreto fiscale e al decreto semplificazioni. Confermato il deficit al 2,4%, così come le altre misure già annunciate. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza partiranno già nei primi tre mesi del 2019.Continua a leggere

Manovra - Di Maio : nuovo contratto sociale fra Stato e cittadini : Roma, 15 ott., askanews, - 'Questa non è una semplice Manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono ...

Di Maio : “Manovra del popolo è un nuovo contratto sociale tra Stato e cittadini” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, esulta su Facebook dopo l'accordo raggiunto nel governo sulla legge di bilancio e sul decreto fiscale: "Questa non è una semplice manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono eliminati privilegi che erano stati dati per scontati".Continua a leggere

Consiglio dei Ministri su Manovra. 2 ore di ritardo per ultimo confronto Salvini-Di Maio : Il testo dovrà essere inviato a Bruxelles entro mezzanotte. Giornata frenetica di riunioni, tecniche e politiche, per eliminare gli elementi di contrasto. Risolutivo il lungo vertice Salvini-Di Maio-...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Manovra - vertice di maggioranza in mattinata senza Di Maio e Salvini : Presente il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , arrivato verso le ore 10 puntuale per la riunione convocata alle 10:30. Ad attenderlo il Premier Giuseppe Conte ed il sottosegretario alla ...

