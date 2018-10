Manovra | Di Maio assente al vertice | è scontro su dl fiscale

Manovra - vertice di maggioranza in mattinata senza Di Maio e Salvini : Presente il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , arrivato verso le ore 10 puntuale per la riunione convocata alle 10:30. Ad attenderlo il Premier Giuseppe Conte ed il sottosegretario alla ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Manovra Di Maio assente a vertice - e' scontro su dl fiscale : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approdera' in Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Un'assenza che dimostra la distanza tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è comunque a Palazzo Chigi, dove nel primo pomeriggio si terra' una nuova riunione per sciogliere il nodo sulla cosiddetta ...

Manovra - caos al vertice sul decreto fiscale prima del Cdm. Di Maio diserta : E, rivolto al ministro dell'Economia Tria, afferma: 'Sarebbe più decoroso se si dimettesse'. Tante le scadenze che vedono l'Italia in prima linea nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni, la ...

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della Manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Di Maio : arriverà Manovra popolo Ue : 01.30 "A maggio l'Europa cambierà volto! Vi ho sempre detto che stava per arrivare un terremoto politico anche in Europa. Il voto in Baviera è solo un anticipo di quello che succederà". Così su Facebook il leader M5s DiMaio commentando il voto in Baviera. "L'Italia,ora possiamo dirlo, è precursore dell'Europa che cambia. Così come abbiamo contribuito a fondarla, saremo protagonisti nel rifondarla. Sarà la fine dell'austerità e l'inizio della ...