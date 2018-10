Manovra | dal taglio delle pensioni d' oro al piano di assunzioni in Polizia e Magistratura

Berlusconi : "La Manovra è un disastro e sarà bocciata dall'Ue" | "Centrodestra se unito vince" : "Il governo ha ancora qualche ora di tempo per cambiarla. Questa manovra avrà dei risultati molto negativi su risparmi , borsa e debito pubblico". Al leghista Giorgetti che aveva parlato di centrodestra tradizionale finito: "Se non si presenta unito vincono gli altri"

Sondaggi - Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli elettori : Le forze di governo raggiungono il 60% dei consensi, crescendo entrambe di oltre mezzo punto da settembre a ottobre. La Lega arriva al 31,8 per cento, mentre il Movimento Cinque Stelle torna sopra il 28. Mentre prosegue l’erosione delle altre forze politiche, sia nel centrosinistra, dove il Pd cala al 17%, che nel centrodestra con Forza Italia ora sotto il 9. È questa la fotografia dell’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Manovra/ I conti sui posti di lavoro "creati" dalle mosse del Governo : Si avvicina l'approvazione della Legge di bilancio, i cui effetti si faranno sentire anche sul mercato del lavoro. MASSIMO FERLINI ci aiuta a capire di che tipo saranno(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ L'esplosione di partite Iva pronta con Decreto dignità e flat tax, di D. ZandaSINDACATI E POLITICA/ La domanda sul Governo per Cgil, Cisl e Uil, di G. Palmerini

Manovra - Tria : «Nessuno scandalo - rispettiamo le regole Ue» : Prev Next Non c'è nessuna Manovra di burocrati e funzionari per far tentennare il governo, secondo Tria, che ricorda che «il modello econometrico del ministero dell'Economia è quello che ha fatto ...

Conte rientra dall'Africa e blinda la Manovra in Parlamento : Addis Abeba, 12 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato l'Africa, dopo la visita di due giorni in Etiopia ed Eritrea, per far ritorno a Roma, dove lo attende il ...

Perché la Manovra del popolo sarà pagata dal popolo : Flat tax, reddito di cittadinanza trasformato in un bonus acquisti, abolizione della riforma Fornero a spesa di giovani e donne. Il programma economico del governo Lega-Cinque stelle rischia di presentare il conto solo alle fasce più deboli della popolazione. Ed entro il 15 ottobre il testo va a Bruxelles...

Manovra da 36 - 7 miliardi : dal reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva - le misure e l'impatto sul PIL : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita. Pensioni, riforma ...

Niels Thygesen - Consiglio Ue di bilancio - : «Manovra fuori dalle regole - rischio contagio» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - Non poteva giungere in un momento più delicato l'annuale rapporto del Consiglio europeo di bilancio, l'organismo indipendente chiamato a valutare l'applicazione ...

Alberto Bagnai contro Bankitalia : 'Resti fuori dalla politica - non ci sono motivi per cambiare la Manovra' : ' Bankitalia resti fuori dalla politica ', avverte Alberto Bagnai , l'economista della Lega, che si è fatto paladino del governo e ha criticato Palazzo Koch per il giudizio negativo sul def. Il presidente della commissione finanze ...

Manovra - dalle pensioni alle stime ecco i punti dolenti : - DEBITO RESTA MINACCIA, RISCHIO DIETRO L'ANGOLO: il debito elevato resta 'il grande moltiplicatore delle turbolenze', in grado di 'innescare un circolo vizioso con ripercussioni sull'economia reale'.

Bankitalia : «Dalla Manovra effetti modesti». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...