Manovra | Conte | ' Mantenute tutte le promesse'

Manovra - Conte : serve a Paese e cittadini.E tiene conti in ordine : Roma, 15 ott., askanews, - La Manovra economica, 'come avevo detto fin dall'inizio è il frutto di un lavoro meditato, frutto di tanti incontri, resi noti in modo trasparente': lo ha detto il ...

Manovra - Conte : via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott., askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, ...

Cdm approva Manovra 2019 - Conte : 'Manteniamo le promesse' : Tria: "Confermati deficit, stop Iva, quota 100 e reddito di cittadinanza" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha quindi spiegato che "la Logica della Manovra è quella illustrata nella Nadef: ...

Manovra - Conte : via libera Cdm a dl fiscale e legge bilancio : Roma, 15 ott. , askanews, - Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra per il 2019. Il Cdm ha dato l'ok anche al dl fiscale e al dl taglia-scartoffie. Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte,...

Manovra - Conte : mantenute tutte promesse : 21.37 Il governo ha approvato il decreto fiscale e il decreto semplificazione.Così il premier Conte a fine del CdM su Manovra e decreto fiscale precisando che il Draft Budgetary Plan sarà inviato a Bruxelles "entro le 24, come previsto". "Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri. Abbiamo elaborato -aggiunge il premier- un progetto di politica economica che serve al Paese e ai ...

Manovra : nuovo vertice da Conte - Salvini e Di Maio al tavolo : Roma, 15 ott., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice collegiale sulla Manovra dal premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio - che questa mattina non hanno partecipato alle riunioni - si sono seduti al tavolo del confronto. Le tensioni fra …

Domani la Manovra sarà inviata a Bruxelles. Conte : 'L'Ue vedrà che è credibile' : In serata summit a Palazzo Chigi in vista del Cdm che dovrà varare anche il decreto fiscale. Reddito di cittadinanza modulato per regioni -

Manovra - CONTE : RIUNIONE A P. CHIGI PER CDM/ Premier lancia Reddito di cittadinanza "su base geografica" : Premier CONTE lancia il Reddito di cittadinanza 'su base geografica': ultime notizie, 'se fatto male verrebbe inteso come un sussidio assistenziale'.

Manovra - CONTE : RIUNIONE A P. CHIGI PER CDM/ Premier lancia Reddito di cittadinanza “su base geografica” : Premier CONTE lancia il Reddito di cittadinanza "su base geografica": ultime notizie, "se fatto male il provvedimento verrebbe inteso come un sussidio assistenziale"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Manovra - stasera vertice a Palazzo Chigi. Conte incontrerà Merkel e Macron : Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di ...

Manovra - Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi : Teleborsa, - Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e ...

Dl fiscale e Manovra - Conte : c'è ancora da lavorare. Stasera nuovo vertice : Il governo in cerca di un accordo sul decreto fiscale. Domani il Consiglio dei ministri. Restano le distanze con la Lega di Salvini sulle misure da prendere -

Manovra - Conte : 'Sulla pressione fiscale dobbiamo ancora lavorare'. Stasera riunione a Palazzo Chigi - domani il Cdm : Lunedì poi dovrebbe svolgersi un vertice per chiudere l'intesa politica prima della riunione del Consiglio dei ministri. Il governo dovrà esaminare le linee guida della legge di bilancio da inviare ...

Manovra - Conte chiede tempo : 'Su pressione fiscale c'è da lavorare' - : Si apre una settimana di scadenza importanti per il governo che deve discutere ancora alcuni punti centrali della legge di Bilancio prima di inviare la bozza a Bruxelles. Tra gli snodi più discussi la ...