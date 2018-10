Manovra | aliquota 20% su evasione parziale Tetto 100mila euro

Manovra - pace fiscale con aliquota al 20%. A febbraio al via quota 100 per le pensioni : Nella dichiarazione integrativa la tassazione sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti sarà del 20% con un tetto di 100 mila euro. Lo spiegano fonti della Lega elencando le misure concordate al termine del vertice di maggioranza. Il massimo dichiarabile è di un terzo sull’imponibile dell’anno precedente. L’accordo, spiega una ...

Iva - in Manovra l'aumento dell'aliquota per alcuni beni : Come riporta La Repubblica , i tecnici del ministero dell'Economia starebbero vagliando l'ipotesi di un aumento selettivo di alcune aliquote di beni o servizi che non hanno impatto, o hanno un ...