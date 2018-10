Manovra | al via il vertice sul decreto fiscale prima del consiglio dei ministri

Manovra - al via il pre-vertice a Palazzo Chigi : Salvini assente. Cercasi intesa sul decreto fiscale : ... questo pomeriggio , prima della riunione dell'Esecutivo ci sia un nuovo incontro al quale, oltre al premier Conte e al ministro dell'Economia, Tria, parteciperanno anche i due vice premier Matteo ...

Domani la Manovra sarà inviata a Bruxelles. Conte : 'L'Ue vedrà che è credibile' : In serata summit a Palazzo Chigi in vista del Cdm che dovrà varare anche il decreto fiscale. Reddito di cittadinanza modulato per regioni -

Di Maio : 'Lunedì approviamo Manovra - i soldi ci sono' - 'Reddito di cittadinanza solo per italiani' : "Reddito di cittadinanza solo per italiani" - "Inevitabilmente dobbiamo farlo solo per gli italiani, ma non per razzismo", spiega il ministro del lavoro a Domenica Live parlando del reddito di ...

Manovra - Di Maio : 'Lunedì la approviamo - i soldi ci sono' - 'Reddito di cittadinanza solo per italiani' : "Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio . "...

Manovra - Di Maio : 'Lunedì la approviamo - i soldi ci sono' : "Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio . "...

Manovra : Conte - lunedì riunione di maggioranza. Via a confronto con Ue : "Noi lunedì pomeriggio abbiamo il consiglio dei ministri dove porteremo ovviamente in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. Sicuramente ci riuniremo anche prima per ...

Manovra - Draghi : “Fiducia in un’intesa ma serve abbassare i toni - non solo l’Italia. Deviazioni? Non è la prima volta” : Una Manovra in deficit per un Paese con un debito alto è più complicata “se la gente comincia a mettere in dubbio l’euro“. Ma l’invito del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ad “abbassare i toni è a tutte le parti, non solo l’Italia, parlando più in generale”. Draghi in ogni caso è “fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso” anche perché è vero che ci sono state ...

Def - via libera di Camera e Senato. Conte : “escludo modifiche significative alla Manovra” : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. E A poche ore dal semaforo verde del Parlamento, il Premier Conte afferma che non ci saranno modifiche sostanziali a quello che è l’attuale schema della Legge di bilancio 2019: “ “La manovra è stata elaborata, meditata e studiata“, nel percorso in Parlamento “potremmo valutare ...

Via libera al Def : c'è la quota 100 ma non solo : così Lega e M5s aggiustano la Manovra : Spending review e tagli alla spesa militare, ma anche misure per le famiglie e aziende: in Parlamento Lega e M5s impegnano...

Manovra - ipotesi condono mini-cartelle : via le più vecchie fino al 2010 : Stralcio totale, cioè cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più «vecchie», quelle tra il 2000 e il 2010. È una delle ipotesi allo studio in vista del decreto fiscale ...

Def - domani audizioni al via. Confcommercio : Manovra implica deficit al 2 - 9% : Al via da domani le audizioni parlamentari sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza 2018, mentre continuano le tensioni sui mercati registrate dalle spread e si moltiplicano le voci critiche sulla stessa Nadef e sulla legge di

Al via la lotteria degli scontrini e rottamazione ter delle cartelle : cosa prevede la bozza del decreto fiscale allegato alla Manovra : Scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra di cui Adnkronos ha preso visione, che estende il processo di certificazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari ...

Manovra - commissione Ue : deviazione significativa - c'è preoccupazione - : Nella lettera di risposta al ministro dell'Economia Giovanni Tria, il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il responsabile degli affari economici Pierre Moscovici chiedono al governo italiano di presentare la legge di bilancio "in conformità ...

La Ue boccia la Manovra del governo «Deviazione significativa» dagli obiettivi Pensioni - welfare - fisco : le cifre del def : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».