Maltempo | torrente in piena a Scicli

Maltempo Calabria - torrente esondato a Davoli : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco : proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria per il Maltempo. I Vigili sono al lavoro a Davoli Marina (Catanzaro) per l’esondazione del torrente Ficarazzo. L'articolo Maltempo Calabria, torrente esondato a Davoli: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : osservato speciale pilone di viadotto nel torrente Angitola : Le intense precipitazioni registrate in Calabria hanno ingrossato il fiume Angitola, nel Vibonese, le cui acque stanno sgretolando il terreno sottostante uno dei piloni del viadotto sul quale scorre la ferrovia. Il bacino artificiale omonimo, che ha ingrossato il torrente, è esondato. Al momento non risulterebbero situazioni di pericolo: la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente sulla linea tirrenica dopo un blocco dovuto ai danni agli ...

Maltempo in Calabria crolla ponte delle Grazie. Esonda torrente - la gente si rifugia in un centro commerciale : L'ondata di Maltempo che sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro ...

Mamma e figlio trovati morti in un torrente a Lamezia Terme a causa del Maltempo : I corpi della Mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme a seguito dell'ondata di maltempo sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Sono in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso.

Maltempo - tragedia in Calabria : madre e figlio morti in torrente - disperso il secondo bimbo [LIVE] : tragedia in Calabria a causa del Maltempo: sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco i corpi della mamma e di uno dei due figli dispersi in provincia di Lamezia Terme. Le vittime sono state ritrovate nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Ancora in corso le ricerche del secondo figlio della donna che risulta ancora disperso. Nel corso della notte era stato il marito della donna, Stefania Signore, ad ...

Maltempo Catania : esonda torrente - soccorso automobilista a Ramacca : I carabinieri ieri hanno tratto in salvo un automobilista a Ramacca (Catania) che, mentre transitava con la propria autovettura lungo la SS288, è finito fuori strada dopo essere stato investito da acqua e fango per l’esondazione del torrente Sbardasino. I militari hanno bloccato un escavatore, vi sono saliti e si sono avvicinati all’auto del 60enne, soccorrendolo con una corda. L'articolo Maltempo Catania: esonda torrente, soccorso ...

Maltempo - Carrara : provate le sirene di allarme del torrente Carrione : Hanno suonato stamani a Carrara le quattro sirene di allarme sistemate lungo il fiume Carrione per segnalare, nell’eventualità che accada, una situazione di pericolo per la piena. La simulazione ha riguardato il tratto del centro storico. “E’ necessario – spiega il Comune – procedere con periodiche prove sul corretto funzionamento dell’impianto al fine di assicurare il perfetto stato in caso di necessità, ...

Maltempo Cortina : si lavora per liberare il torrente dai detriti : Le forti precipitazioni della scorsa notte hanno riacceso oggi a Cortina le preoccupazioni nell’area di Alvera’ per la situazione del ponte sul torrente Bigontina, nel quale si sono accumulati tronchi, detriti e sassi. Si tratto dello stesso punto teatro un anno fa di una esondazione che causo’ la morte di una donna, travolta con la sua auto dallo straripamento del corso d’acqua. Sono stati allertati i vigili del fuoco ...

Maltempo - prima neve sulle Dolomiti. Esonda torrente nel Pordenonese : Italia investita dal Maltempo, in particolare al Nord. sulle Dolomiti è arrivata la prima neve, mentre si registrano disagi nel Pordenonese per lo straripamento del torrente Grava e nel Trevigiano, ...

Maltempo Pordenone : esonda il torrente Grava - allagamenti a Caneva : Ondata di Maltempo nella notte nel Pordenonese: si sono registrati allagamenti nel Comune di Caneva dove il torrente Grava è esondato allagando l’intera frazione di Fratta e numerose vie comunali, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Si segnalano alberi caduti a Palazzolo dello Stella (Udine), Polcenigo (Pordenone) e Osoppo (Udine), con conseguente interruzione di energia elettrica nei comuni di ...

Maltempo : torrente di acqua e fango in un paese del Sassarese : Bomba d’acqua nel Sassarese, dove la forte pioggia ha creato gravi disagi a Bono. Le precipitazioni hanno, infatti, appesantito e smosso una porzione di terreno in prossimità di un canale di scolo, ostruendolo. Il canale ha così deviato il suo deflusso e un torrente d’acqua e fango e’ arrivato all’interno del paese coinvolgendo due autovetture in sosta. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco arrivate ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : tratto in salvo un altro bambino : Un secondo bambino è stato tratto in salvo dai carabinieri dopo che l’onda di piena del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Il piccolo sta bene, ed è stato portato al caldo dai carabinieri. Impaurito e infreddolito, le sue condizioni sono buone. Verso le 20 un militare lo ha avvolto nel maglione dell’Arma dei carabinieri e condotto ...