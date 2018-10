Maltempo Sicilia | danni e disagi a Ragusa e Palermo | scuole chiuse a Modica

Maltempo - scuole chiuse a Reggio Calabria. Allerta anche per Sicilia - Puglia e Basicata : Una perturbazione dal Mediterraneo si sta spostando sulle regioni del sud. scuole chiuse anche a Crotone e in alcuni centri delle Serre vibonesi. Piogge intense fin dalla mattinata

Allerta Meteo - Maltempo estremo nella notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Maltempo Sicilia : nubifragi in atto - prestare attenzione : Maltempo Sicilia - nubifragi in diverse zone, primi disagi a Modica e Ragusa. Maltempo Sicilia - L'ondata di Maltempo annunciata negli ultimi giorni sta entrando nella sua fase più intensa proprio...

Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia : temporali da Ragusa a Catania : Il Maltempo in arrivo dal Canale di Sicilia portera' forti piogge e temporali in tutta la Sicilia orientale. Allerta a Ragusa, Siracusa e Catania.

Maltempo - news 14/10 : allerta meteo ‘arancione’ su Basilicata - Sicilia e Calabria : La Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani 15 ottobre un’allerta meteo ‘arancione’ per Maltempo che interesserà le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono molti i comuni Siciliani (prevalentemente della provincia di Messina) i cui sindaci hanno preventivamente emanato le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Maltempo: allerta arancione su Basilicata, Sicilia e Calabria 14 ottobre ...

Allerta Meteo - si intensifica il Maltempo al Sud : piogge torrenziali in Calabria e Sicilia mentre il Nord Europa “brucia” per un caldo senza precedenti - oltre +20°C in Lapponia! [LIVE] : 1/10 ...

Allerta Meteo - Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni per il Maltempo : rischio alluvioni in Calabria - Sicilia e Basilicata [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia ed è alto nelle prossime ore il rischio di nuovi eventi alluvionali, dopo i disastrosi fenomeni che nei giorni scorsi hanno provocato 20 vittime nel Mediterraneo occidentale (3 morti in Calabria, 2 in Sardegna, 13 a Maiorca e 2 in Costa Azzurra). Il maltempo tra stasera e domani, Lunedì 15 Ottobre, colpirà in modo particolarmente intenso le zone joniche di Sicilia, Calabria e Basilicata. ...

Allerta Meteo - FOCUS sul forte Maltempo all’estremo Sud : alto rischio di nuove alluvioni in Calabria e Sicilia - 300mm di pioggia nelle prossime 24 ore! : 1/20 ...

Allerta meteo della Protezione Civile : forte Maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta meteo Sicilia : tregua temporanea - fra stasera e domani intensa fase di Maltempo con nubifragi : La situazione meteo è temporaneamente migliorata nelle ultime ore sulla Sicilia, sebbene ritroviamo dei locali rovesci sul settore sud-orientale dell'Isola. Si tratta però solo di una tregua in...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo all’estremo Sud : allarme alluvione Domenica 14 a Malta - in Sicilia e Calabria [MAPPE] : 1/12 ...

Allerta meteo - forte Maltempo in Sicilia e al Sud : scuole chiuse Sabato 13 Ottobre in diversi Comuni [ELENCO] : Allerta meteo – Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito sopratutto Sardegna e Liguria, si sta spostando adesso verso il Sud Italia. La regione maggiormente a rischio di piogge e venti forti è la Sicilia, dove la Protezione Civile ha emanato un’Allerta arancione. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Sabato 13 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ...

Maltempo Sicilia - temporale a Palermo : strade allagate e circolazione in tilt : strade allagate e circolazione in tilt. La pioggia battente che per diversi minuti è caduta su Palermo ha creato disagi da una parte all’altra della città con vie trasformate in fiumi e inevitabili problemi per automobilisti e pedoni. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Le situazioni più critiche in viale Regione Siciliana, con i sottopassi all’altezza di via Leonardo Da Vinci e viale Lazio allagati e ...

Meteo Protezione Civile domani : intenso Maltempo in Sicilia con rischio di accumuli elevati : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile sull'Italia, ad eccezione della Sicilia e dei settori ionici. Previsto forte maltempo su Sicilia orientale e meridionale,...