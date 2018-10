Maltempo | scuole chiuse a Reggio Calabria Allerta anche per Sicilia | Puglia e Basicata

Allerta Meteo - Maltempo estremo nella notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Allerta Meteo - Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni per il Maltempo : rischio alluvioni in Calabria - Sicilia e Basilicata [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia ed è alto nelle prossime ore il rischio di nuovi eventi alluvionali, dopo i disastrosi fenomeni che nei giorni scorsi hanno provocato 20 vittime nel Mediterraneo occidentale (3 morti in Calabria, 2 in Sardegna, 13 a Maiorca e 2 in Costa Azzurra). Il maltempo tra stasera e domani, Lunedì 15 Ottobre, colpirà in modo particolarmente intenso le zone joniche di Sicilia, Calabria e Basilicata. ...

Allerta meteo - forte Maltempo in Sicilia e al Sud : scuole chiuse Sabato 13 Ottobre in diversi Comuni [ELENCO] : Allerta meteo – Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito sopratutto Sardegna e Liguria, si sta spostando adesso verso il Sud Italia. La regione maggiormente a rischio di piogge e venti forti è la Sicilia, dove la Protezione Civile ha emanato un’Allerta arancione. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Sabato 13 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ...

Maltempo Sardegna - si lavora per un ritorno alla normalità : 100 persone impegnate nella ricerca del disperso - domani niente scuole chiuse a Cagliari : Sono oltre cento le persone che da questa mattina stanno battendo palmo a palmo la zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei nel tentativo di rintracciare Nicola Campitello, 38 anni, il pastore di origine campana, disperso ormai da 48 ore nella zona di Castiadas colpita dall’ondata di Maltempo. Tutta l’area viene divisa in varie zone che vengono perlustrate dagli uomini del Corpo forestale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri del ...

Maltempo Sicilia - allerta meteo “arancione” : scuole chiuse in molti Comuni : scuole chiuse oggi in alcuni Comuni della Sicilia, in conseguenza dell’allerta meteo “arancione” emessa dalla protezione civile. Istituti chiusi a Catania: il sindaco Salvo Pogliese ha disposto lo stop alle attività didattiche motivato anche con l’esigenza di fare verifiche sugli edifici. scuole chiuse anche nel Messinese, in 13 Comuni, tre tirrenici, Barcellona, Milazzo e San Filippo del Mela, e 10 della zona ionica. Ad ...

Allerta meteo - forte Maltempo in Sardegna e Sicilia : scuole chiuse Venerdì 12 Ottobre in diversi Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Allerta meteo – Una forte perturbazione è prevista per le prossime ore in diverse regioni d’Italia. Le Regioni già duramente colpite sono state la Sardegna, la Sicilia e la Liguria, dove permane l’Allerta che è stata estesa anche in altre regioni come il Lazio. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Venerdì 12 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza ...

Maltempo Sardegna : a Capoterra scuole chiuse anche domani venerdì 12 Ottobre : A Capoterra (Cagliari), uno dei centri più colpiti dal nubifragio di ieri e di stanotte nel Sud Sardegna, le scuole resteranno chiuse anche per l’intera giornata di domani. Il sindaco Francesco Dessì ha motivato la decisione con la precarietà della viabilità interna e nel territorio della città metropolitana, a partire dalla statale 195 che, dopo i crolli e gli allagamenti di ieri, resterà chiusa almeno fino a lunedì. L'articolo Maltempo ...

Ponte Capoterra crollato su Statale 195/ Video ultime notizie - Maltempo Sardegna : disposta chiusura scuole : Ponte Capoterra crollato sulla 195 in provincia di Cagliari, Statale divisa in due: il maltempo si è scatenato sulla Sardegna, è allerta rossa. Foto e Video.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:24:00 GMT)

Maltempo Liguria : allerta rossa a Ponente/ Ultime notizie meteo : a Genova le scuole resteranno aperte : Liguria e Piemonte: allerta meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua Crolla un ponte : video | Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Maltempo - allerta arancione in Liguria : niente scuole chiuse a Genova : Il Centro operativo comunale di Genova ha deciso che le scuole resteranno aperte anche dopo l’emanazione dell’allerta arancione per piogge forti e nubifragi. Le direzioni del Comune di Genova, i municipi e le aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza. Inoltre resteranno chiusi il Museo civico di storia naturale “Doria” e la Loggia di piazza Banchi. La metropolitana durante lo stato di allerta meteo ...

Maltempo. Tagliato in due il ponte della Scafa a Cagliari - scuole liguri chiuse : Il maltempo imperversa sull’Italia. Ingenti i danni in Sardegna. Sull’Isola è stata diramata l’allerta rossa per le aree orientali e

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria. Sardegna sott’acqua |Meteo : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria Crolla ponte a Cagliari Meteo Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari