Maltempo | nuova esondazione a Lamezia Terme dove morirono mamma e due bimbi

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...

Maltempo : nuova perturbazione si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre con -61% di pioggia : : Il Maltempo si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr sugli effetti della nuova perturbazione che interessa dalla Sardegna al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana. A preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono gli ...

Maltempo Roma : nuova pista ciclabile allagata dopo la pioggia [GALLERY] : 1/17 Daniele Leone/LaPresse ...

Meteo - Maltempo su tutta Italia : in arrivo una nuova perturbazione con piogge e temporali : Che tempo farà la prossima settimana? Pioggia e temporali continueranno su gran parte della Penisola a causa della nuova perturbazione atlantica in arrivo su tutta Italia: ecco le regioni più colpite da Nord a Sud, da Piemonte e Liguria fino alla Calabria settentrionale.Continua a leggere

Previsioni Meteo - la prossima settimana avremo forte Maltempo in tutt’Italia : rischio alluvioni da Nord a Sud per una nuova tempesta sul Mediterraneo : Diversi sistemi di tempeste hanno portato grande instabilità su parti del Mediterraneo nelle ultime settimane e questo modello sembra continuare anche durante la prossima settimana, la seconda del mese di ottobre. Una tempesta al momento sta portando pioggia e temporali in Italia, incluse Calabria, Sicilia e Sardegna, oltre alla Corsica. Le alluvioni al Sud sono state tali da provocare vittime in Calabria, danni a case ed aziende, notevoli ...

Maltempo - nuova allerta meteo : in Campania a partire dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore. L'allerta ...

Nuova allerta della Protezione Civile per domani : pesante Maltempo al Sud. Previsioni e criticita' previste. : Non si placherà nemmeno nelle prossime ore e domani la circolazione depressionaria che sta apportando forte maltempo al Sud Italia e sulla Sardegna. La Protezione Civile ha emesso una Nuova...

Allerta Meteo - ciclone al Sud : nuova violenta ondata temporalesca in risalita verso Sicilia e Calabria - Maltempo anche nelle altre Regioni [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Campania - nuova allerta Maltempo : temporali a partire dal pomeriggio : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano eccezion fatta ...

Previsioni Meteo - ecco la “bussola” della nuova stagione : fine Agosto con l’ultimo caldo - inizio Settembre all’insegna di fresco e Maltempo autunnali : 1/24 ...

Meteo : Maltempo al Sud - nuova ondata di caldo al Centro-Nord : Nel corso della nuova settimana la blanda circolazione d'aria instabile in quota, attiva tra Sardegna e Sicilia, tenderà a muoversi verso lo Ionio e la Grecia, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ...

Ciclone di Ferragosto - nuova allerta meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : Maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

METEO - Maltempo A FERRAGOSTO : TEMPORALI E GRANDINE/ Ultime notizie - prima il fresco poi nuova ondata di caldo : Previsioni METEO: in arrivo la seconda perturbazione del mese con MALTEMPO e TEMPORALI che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il FERRAGOSTO sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:25:00 GMT)