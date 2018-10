Maltempo Francia | Macron | “Cordoglio per le morti delle inondazioni”

Maltempo - slitta il rimpasto in Francia : Macron nelle zone colpite : slitta ulteriormente l’atteso rimpasto di governo in Francia. In seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha causato almeno 13 morti nel dipartimento dell’Aude, nel sud del Paese, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha fatto sapere che si recherà sul posto “non appena possibile”. Atteso nel pomeriggio nel dipartimento dell’Aude anche il premier Edouard Philippe e il ministro dell’Ambiente Francois De ...

Almeno 13 morti nel sud della Francia a causa del Maltempo : Si aggrava il bilancio del maltempo in Francia, con Almeno 13 morti e 5 feriti gravi nelle inondazioni che hanno colpito la regione dell'Aude, nel sud del Paese al confine con la Spagna. Lo ha comunicato la Prefettura locale.Tra le vittime, una religiosa travolta dall'acqua a Villardonnel e quattro altri morti a Villegailhenc. Un'altra persona è stata ritrovata morta a Trèbes. La zona inondata è quella della valle "media" ...

Salgono a 13 i morti nel sud della Francia a causa del Maltempo : Si aggrava il bilancio del maltempo in Francia, con 13 morti e 5 feriti gravi nelle inondazioni che hanno colpito la regione dell'Aude, nel sud del Paese al confine con la Spagna. Lo ha comunicato la Prefettura locale.Tra le vittime, una religiosa travolta dall'acqua a Villardonnel e quattro altri morti a Villegailhenc. Un'altra persona è stata ritrovata morta a Trèbes. La zona inondata è quella della valle "media" del fiume ...

Francia - forte ondata di Maltempo in Costa Azzurra : auto trascinata all’acqua - un morto [GALLERY] : 1/7 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sul Mediterraneo : nelle prossime 24-48 ore piogge torrenziali e alluvioni in Italia - Francia e Spagna [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta meteo Piemonte : perturbazione in arrivo dalla Francia - Maltempo nel Cuneese : Caldo tardo estivo con punte vicine ai 30 gradi, oggi in Piemonte, ma le previsioni meteo indicano un imminente cambiamento, con l’arrivo di una intensa perturbazione sul golfo Ligure, in arrivo dalla Francia, che porterà piogge frequenti e forti sul sud del Piemonte, in particolare nel Cuneese. Le prime avvisaglie del maltempo sono previste dal pomeriggio di domenica, tra lunedì e martedì la fase acuta, con rapido calo dello zero termico ...

Aquarius - i migranti a Malta poi divisi tra Francia - Spagna - Germania e Portogallo. L'Ong : «Maltempo - fate presto» : I 58 migranti dell'Aquarius saranno sbarcati in acque internazionali, trasferiti a Malta e distribuiti in quattro Paesi Ue Francia, Spagna, Germania e Portogallo. Lo ha reso noto il governo...

