Maltempo Calabria | soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese

Allerta Meteo - forte Maltempo in Calabria : criticità arancione fino a mezzanotte - anche domani allarme “giallo” : La protezione civile regionale della Calabria ha diramato il nuovo bollettino di Allerta Meteo valido dalle dalle ore 14 di oggi, 15 ottobre 2018 alla mezzanotte di domani. E’ prevista ancora per la giornata di oggi criticità “arancione” sulla fascia ionica della regione, che diventerà “gialla” nella giornata di domani. Qui il bollettino completo. L'articolo Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria: criticità ...

Maltempo Calabria : superata la soglia critica di precipitazioni in diversi centri : Nuovi danni e disagi per il Maltempo, soprattutto lungo la fascia ionica della Calabria: Arpacal ha emesso un bollettino di superamento della soglia critica in riferimento al quantitativo di pioggia caduta in diversi centri. Il dato è alto a Reggio Calabria, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Melito Porto Salvo, dove è stato superato il livello 3, la soglia critica. Problematica anche la situazione a Marina di Gioiosa Ionica ed a Fabrizia, ...

Maltempo in Calabria - enorme tornado nelle acque di Saline Joniche [VIDEO] : Il Maltempo che imperversa da ieri sulla Calabria jonica ha provocato nel pomeriggio di Domenica 14 Ottobre un grosso tornado nelle acque di Saline Joniche, nel basso jonio reggino, in provincia di Reggio Calabria. Fortunatamente la tromba marina non è arrivata sulla terraferma e non ha provocato danni, ma gli osservatori sulla costa hanno potuto ammirare questo spettacolo della natura. Ecco le immagini: Maltempo Reggio Calabria, tromba marina ...

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

Calabria - Maltempo; Pedà - Cdl - : "Potenziare ruolo sorveglianti idraulici" - : ...idrogeologico della nostra Regione ritorna tragicamente ad imporre alle Istituzioni di riconoscere a tale problematica - fra tutte le altre - un ruolo di primissimo piano nell'attenzione politica ed ...

Maltempo Reggio Calabria : esonda il torrente Tuccio - interrotto servizio idrico in 5 Comuni : E’ nuovamente esondato il torrente Tuccio, in località Musupuniti nel territorio di Melito Porto Salvo (RC), investendo la condotta dell’acquedotto regionale. Sorical ha già inviato sul posto più squadra di manutenzione per avviare i lavori di ripristino del servizio che si prevedono di almeno 48 ore. Attualmente è interrotto il servizio per il Comune di Reggio Calabria (Zona sud fino a Pellaro), Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo e Motta ...

Maltempo Calabria : nel Lametino “sono bastate 4 gocce d’acqua per allagare le strade e rendere inutilizzabili i sottopassaggi” : “Anche oggi, sono bastate 4 gocce d’acqua per allagare le strade cittadine e rendere inutilizzabili i sottopassaggi. Mi chiedo, questi commissari sono proprio smemorati o realmente incompetenti? Il Governo dia più attenzione al nostro territorio”. A dichiararlo è l’ex consigliere comunale di Lamezia Terme (CZ) Mimmo Gianturco. “Questa notte – continua – alcuni nostri concittadini hanno nuovamente rischiato di farsi male percorrendo ...

Maltempo - allerta meteo in Calabria e Sicilia : molte scuole chiuse - : In gran parte delle due regioni e in Basilicata è stata diramata l'allerta arancione, a causa di una perturbazione che sta causando temporali di forte intensità. Previste locali grandinate e forti ...

Maltempo - scuole chiuse a Reggio Calabria. Allerta anche per Sicilia - Puglia e Basicata : Una perturbazione dal Mediterraneo si sta spostando sulle regioni del sud. scuole chiuse anche a Crotone e in alcuni centri delle Serre vibonesi. Piogge intense fin dalla mattinata

Allerta Meteo - Maltempo estremo nella notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Maltempo - news 14/10 : allerta meteo ‘arancione’ su Basilicata - Sicilia e Calabria : La Protezione Civile ha emanato per la giornata di domani 15 ottobre un’allerta meteo ‘arancione’ per Maltempo che interesserà le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono molti i comuni Siciliani (prevalentemente della provincia di Messina) i cui sindaci hanno preventivamente emanato le ordinanze di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Maltempo: allerta arancione su Basilicata, Sicilia e Calabria 14 ottobre ...

Allerta Meteo - Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni per il Maltempo : rischio alluvioni in Calabria - Sicilia e Basilicata [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia ed è alto nelle prossime ore il rischio di nuovi eventi alluvionali, dopo i disastrosi fenomeni che nei giorni scorsi hanno provocato 20 vittime nel Mediterraneo occidentale (3 morti in Calabria, 2 in Sardegna, 13 a Maiorca e 2 in Costa Azzurra). Il maltempo tra stasera e domani, Lunedì 15 Ottobre, colpirà in modo particolarmente intenso le zone joniche di Sicilia, Calabria e Basilicata. ...

