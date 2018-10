Malnutrizione | Save The Children | ogni minuto nel mondo muoiono 5 bambini sotto i cinque

Povertà - il rapporto di Save the Children : “Ogni minuto nel mondo 5 bambini muoiono per Malnutrizione. A casa loro” : Ogni minuto, nel mondo, 5 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. A ricordarlo è Save the Children, lanciando la campagna ‘Fino all’ultimo bambino’ in occasione della quale la cantautrice Elisa diventa protagonista di un video che ha per colonna sonora un suo inedito, intitolato ‘Promettimi’. Elisa diventa così ambasciatrice di Save the Children e concede in anteprima all’organizzazione la canzone, dedicata al ...