Malagò | ' Nazionale | una generazione di giovani sta arrivando'

Il Presidente del Coni Malagò eletto membro del Comitato olimpico internazionale : è il 22° italiano : A chi domanda se questa nomina gli dia più forza per difendere l'autonomia dello sport italiano , Malagò risponde: "Io non sono mai stato preoccupato, non ci avevo mai pensato, ma è qualcosa che può ...

Nazionale - Malagò dalla parte di Mancini : “Ho fiducia - sto con lui” : Il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando i risultati della Nazionale italiana in Nations League, ha detto: “È chiaro che si punta sempre a fare risultato, è giusto che ognuno faccia le sue critiche, ma non si può mettere in dubbio la validità di Roberto Mancini: ho molta fiducia nell’uomo e sto dalla sua parte“. Malagò ritiene che sia troppo presto per poter iniziare a trarre bilanci e ad emettere sentenze, ...