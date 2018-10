MAGNETI MARELLI Quel pezzo di rivoluzione Marchionne messo in vendita da Fca

FCA ad un soffio dalla vendita di MAGNETI MARELLI a KKR : Fiat Chrysler Automobiles scivola a Piazza Affari , mostrando un ribasso dell'1,64%. Il Lingotto sarebbe sempre più vicino alla vendita di Magneti Marelli a Calsonic Kansei , società giapponese di ...

Fca : vicina cessione a KKR di MAGNETI MARELLI - valutata 5 - 5 mld : New York, 9 ott., askanews, - Fiat Chrysler Automobiles sarebbe vicina a un accordo per la vendita di Magneti Marelli a Calsonic Kansei, società giapponese di proprietà del fondo di private equity KKR.

Fca - Ermanno Ferrari nuovo ceo di MAGNETI Marelli. Prende il posto di Gorlier nominato capo Emea : TORINO - Ermanno Ferrari è il nuovo ceo di Magneti Marelli. Lo rende noto Mike Manley, nuovo ad di Fca, in una lettera ai dipendenti del gruppo nel mondo. Di recente - spiega Manley - Ermanno...

MAGNETI MARELLI - la prima sfida di Mike Manley e del dopo Marchionne : di Carblogger Il futuro recente di Magneti Marelli, gioiello italiano del gruppo Fca, è lungo almeno due anni. Un giorno è in vendita, un altro giorno è da scorporo, un altro giorno tutti la vogliono ma poi non succede (ancora) nulla. Va così dal 3 agosto del 2016: quel giorno, una nota di Bloomberg spifferò di una trattativa di acquisto da parte del colosso del tech Samsung e il titolo Fca salì alle stelle, +7,45%. Magneti Marelli è una cosa ...

Ferrari - Camilleri svela strategie Cavallino. Fca : stop trattativa per MAGNETI MARELLI - offerta Kkr non basta : MARANELLO - Si blocca la trattativa tra Fca e il fondo di private equity Kkr per la cessione di Magneti Marelli, la società del gruppo che opera nella componentistica auto Fca vuole almeno 6...

FCA - offerta di KKR per MAGNETI MARELLI troppo bassa : Teleborsa, - Si muove poco sopra la linea di parità il titolo FCA a Piazza Affari . Le azioni del Lingotto viaggiano in salita dello 0,39%. L'offerta del fondo statunitense KKR per Magneti Marelli ...

Fim Cisl : per MAGNETI MARELLI ipotesi migliore lo spin-off : ... anzi, costruisce le condizioni per migliorare ulteriormente le potenzialità di crescita di un gruppo che ha venduto nel mondo oltre 8,2 miliardi di euro nel 2017, con oltre 43.000 occupati, di cui ...

Ftse Mib attacca di nuovo quota 21mila su calo spread - Fca frenata da ultimi rumor su MAGNETI Marelli : ... attesa per la prossima settimana, sul mercato prevale l'ottimismo con le ultime indiscrezioni che vedono prevalere la linea prudente del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, con rapporto deficit/...

MAGNETI MARELLI - FCA valuterà offerte alternative a KKR : Il gruppo FCA ha intenzione di esaminare offerte per la Magneti Marelli alternative alla proposta della società d'investimenti Kkr. Le trattative, secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, sarebbero ormai a un passo dal saltare del tutto perchè la proposta statunitense è considerata troppo bassa rispetto alle valutazioni auspicate dai nuovi vertici aziendali guidati da Mike Manley.Salta l'esclusiva. In particolare, come già emerso verso ...

Fca - MAGNETI MARELLI a Kkr Pronta la cessione con lo sconto : Magneti Marelli, ci siamo. Fiat Chrysler Automobiles starebbe chiudendo con Kkr la cessione della controllata, dopo settimane di trattative. Il fondo di private equity americano avrebbe però chiesto un maxi sconto rispetto alle valutazioni iniziali e a offerto meno di 5 miliardi di euro. Segui su affaritaliani.it

Fca - +1 - 6% in Borsa. Cresce appeal speculativo su ipotesi vendita MAGNETI Marelli : MILANO - Fiat Chrysler positiva a piazza affari, dove i titoli del gruppo guadagnano l'1,6% a 14,258 euro. Le quotazioni beneficiano delle nuove indiscrezioni, riportate dal Sole 24 Ore, sui...

FCA accelera in Borsa su speculazioni cessione MAGNETI Marelli : TeleBorsa, - accelerano nella mattinata le azioni Fiat Chrysler Automobiles, sui massimi di seduta a Piazza Affari con un guadagno del 2,66% a 14,408 euro. Il mercato sembra aver bypassato la ...