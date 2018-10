Macron e Brigitte | cosa è una coppia di potere

Macron E BRIGITTE IN CRISI?/ Scenate furiose tra i due : "Tremano le mura dell'Eliseo" : MACRON e BRIGITTE in CRISI? Ultime notizie, venti di burrasca per la coppia presidenziale francese. Fonti interne all'Eliseo parlano di Scenate furibonde tra i due. La situazione.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Macron e Brigitte - c'è burrasca : «Scenate da far tremare le mura dell'Eliseo» : Brigitte e Macron litigano come non mai. Mentre è sempre più esasperata la crisi politica e di consensi che attraversa il presidente francese, tra i due coniugi Macron le cose non andrebbero benissimo. Lo rivela Le Parisien che arriva a raccontare di ' muri dell'Eliseo che tramano ...

"La scenata di Brigitte a Macron ha fatto tremare le mura dell'Eliseo" : Il governo perde i pezzi, la popolarità del presidente è in picchiata e la premiere dame, Brigitte Macron, "non resta indifferente": secondo fonti di Le Parisien, preoccupata per il marito e la sua immagine, "gli si rivolge in privato, spesso in modo rude".Il quotidiano rivela anche che quest'estate, quando è esploso il caso Benalla - il consigliere filmato mentre manganellava gli studenti al fianco della polizia, poi ...

Letizia di Spagna in blu a Parigi : un trionfo su Brigitte Macron e Meghan Markle : Durante il breve viaggio di Stato a Parigi, Letizia di Spagna ha incantato il mondo con il suo look total blue, dando una lezione di stile a Brigitte Macron e Meghan Markle. La Sovrana indossa un abito blu dalle linee semplici, firmato Delpozo. La semplicità però in lei non è ...

Letizia di Spagna - lezioni di stile a Brigitte Macron e Meghan Markle : Letizia di Spagna ha affascinato il mondo, ancora una volta, durante il viaggio di Stato a Parigi al fianco del marito il Re Felipe. La coppia ha visitato la mostra Mirò, La couleur des reves accompagnata dal Presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Con il suo look total blue (e non è la prima volta che incanta in blu), Letizia ha fatto impallidire la sempre elegantissima First Lady. E non solo, ha dato una lezione di stile a ...

Rivoluzionaria Brigitte Macron : non camminerà mai più «dietro» al marito : Brigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte MacronBrigitte Macron passa in prima fila. La première dame di Francia, secondo le nuove regole del protocollo, non dovrà più stare un passo indietro rispetto al marito. L’abbiamo vista, sulla stessa linea di Emmanuel, ai funerali di Stato di Charles Aznavour, all’Hotel des Invalides, di Parigi, quando commossa, non ha ...