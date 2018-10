Lyst | il motore di ricerca dedicato alla moda

gqitalia

: RT @FashionUnitedIT: Sbarca in Italia Lyst, il motore di ricerca fashion - alessandraapice : RT @FashionUnitedIT: Sbarca in Italia Lyst, il motore di ricerca fashion - FashionUnitedIT : Sbarca in Italia Lyst, il motore di ricerca fashion - MartiAlge : RT @hotwire_IT: Sulla mia “Lysta”: arriva in #Italia il motore di ricerca #fashion, pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per gl… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Immagina di poter cercare un maglione o una giacca come se tu stessi cercando qualcosa su Google, restringendo le ricerche in base a brand, prezzo, taglia, materiale o colori. È questa l’ideabase di, ildial mondo fashion appena sbarcato sul mercato italiano. Avendo aggregato i risultati di oltre 830 negozi online con 675mila prodotti e 2165 brand, basterà collegarsi al portale per trovare il prodotto che cerchi al miglior prezzo possibile; in alternativa, è possibile lasciarsi ispirare navigando tra le diverse sezioni: abbigliamento, calzature, accessori, borse e gioielleria. Gli item sono suddivisi in pratiche categorie (ad esempio, pantaloni) e sottocategorie (ad esempio pantaloni cropped) per guidare al meglio l’utente nella sua esperienza di shopping. Inoltre, è possibile selezionare solo i prodotti in offerta o con consegna gratuita ...