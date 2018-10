Lutto per la giornalista e conduttrice Francesca Senette | il messaggio su Instagram

Bitonto. Lutto cittadino per i funerali di Paolo Putignano e Giuseppe Abbantuono : E’ sotto choc Bitonto che piange Paolo e Giuseppe, i due ventenni morti nello schianto sulla provinciale 231. Paolo Putignano e

Lutto a Uomini e Donne : morto suicida ex concorrente. La disperazione dei fan : Lutto a Uomini e Donne: un ex protagonista del parterre over del dating-show di Maria De Filippi, Rocco Di Perna, è morto sabato pomeriggio. L’uomo, 78 anni, si sarebbe lanciato dal balcone della suo appartamento al terzo piano a Foggia. A darne notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al programma e suo grande amico. Di Perna era stato cavaliere nello studio di Maria De Filippi nel 2013. Stando alle prime ...

Ventimiglia Calcio in Lutto per la morte di Carlo Pizzorno : Ventimiglia Calcio in lutto: è morto nelle scorse ore Carlo Pizzorno, volto storico del Calcio dilettantistico, da sempre legato ai granata Ventimiglia Calcio in lutto per la morte di Carlo Pizzorno ...

Il 15 ottobre è "Babyloss" - Giornata mondiale della consapevolezza sul Lutto perinatale. A Cosenza ci si incontra alla Casa delle Culture : In tutto il mondo ottobre è il mese del ricordo e della consapevolezza sulla morte in gravidanza e dopo il parto. In questo periodo le associazioni di volontari che sostengono i genitori promuovono ...

Alluvione in Calabria : domani Lutto cittadino a Lamezia Terme per i funerali delle vittime : Il commissario straordinario del Comune di Lamezia Terme ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali di Stefania Signore e del figlio Cristian, di 7 anni, morti la settimana scorsa nella frazione di San Pietro Lametino, travolti da un’onda di acqua e fango. I funerali si svolgeranno a Gizzeria (Catanzaro), alle ore 15:30. Proseguono le ricerche del corpo dell’altro figlio di Stefania ...

Lutto per Fabriano. Morto l’attore Venantino Venantini : Nato a Fabriano il 17 aprile 1930, Venantino Venantini aveva al suo attivo la partecipazione a 150 film. Ha esordito

Un Lutto troppo pesante da superare : Roberta Capua scoppia a piangere in diretta : “Questo è un colpo basso, non ho mai voluto rivedere questo video. È difficile, è troppo presto per poterne parlare senza emozionarsi. L’ho conosciuto grazie a Miss Italia, anche se lui non ha condotto l’edizione vinta da me nel 1986. Nelle sue edizioni lui amava invitare le Miss degli anni precedenti, mi sono prestata per questa scena ispirata a Via col vento. È un orgoglio vedere che gli studi Rai della Dear sono stati dedicati a lui, ne sono ...

Lutto cittadino a Scicli per Piero Guccione : domani 9 ottobre : Martedì 9 ottobre Lutto cittadino a Scicli per la morte di Piero Guccione. Tutte le attività osserveranno un minuto di silenzio per cerimonia funebre

Costantino in lacrime per il grave Lutto : “Era la donna più importante della mia vita” : A ‘Verissimo’ l’ex tronista ha raccontato il difficile periodo successivo alla morte della madre gravemente malata. Commossa...

“Non c’è più”. Lacrime e dolore per Costantino Vitagliano : il terribile Lutto. E rivela : “Soffro di attacchi di panico” : È morta la madre di Costantino Vitagliano. A darne notizia è stato il diretto interessato in occasione di un’intervista a Verissimo andata in onda sabato 6 ottobre. In Lacrime, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato il suo dramma. L’uomo piange a Verissimo ricordano la recente scomparsa della mamma: Costantino ha voluto raccontare il terribile dramma che questa estate ha colpito la sua famiglia dopo che la mamma è morta ...

È morta “l’ultima diva dell’opera lirica” : musica in Lutto. Già fissati i funerali : Era considerata da tutti l’ultima grande diva dell’opera lirica, ma lei, come spiegato in un’intervista che risale a quattro anni fa, rifiutava quella definizione: “Non mi considero una leggenda dell’opera, né l’ultima diva, come a volte i giornalisti scrivono. Ogni epoca ha le sue stelle, e nel mio caso l’unica merito è di aver fatto bene il mio lavoro, nel miglior modo possibile, al più alto livello”. Ora il mondo della ...