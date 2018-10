Lutto a Uomini e Donne : morto suicida ex concorrente. La disperazione dei fan : Lutto a Uomini e Donne: un ex protagonista del parterre over del dating-show di Maria De Filippi, Rocco Di Perna, è morto sabato pomeriggio. L’uomo, 78 anni, si sarebbe lanciato dal balcone della suo appartamento al terzo piano a Foggia. A darne notizia sui social è stato Giuliano Giuliani, altro ex partecipante al programma e suo grande amico. Di Perna era stato cavaliere nello studio di Maria De Filippi nel 2013. Stando alle prime ...

Torino - rissa al cimitero : due uomini in Lutto per la stessa donna/ Zuffa come in “Amici miei” di Monicelli : Torino, rissa al cimitero: due uomini in lutto per la stessa donna. Zuffa come in “Amici miei” di Monicelli. Le ultime notizie: sono intervenuti i carabinieri per placare gli animi(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 18:05:00 GMT)

ALESSIA CAMMAROTA - "È MORTO MIO NONNO" / Grave Lutto - Uomini e Donne : “l’ultimo saluto…” : Uomini e Donne, Grave lutto per l'ex corteggiatrice ALESSIA CAMMAROTA. È venuto a mancare suo nonno: lascia Catania per volare a Napoli per i funerali. Il dolore del web(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:10:00 GMT)

