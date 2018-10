Lunedi 15 Ottobre sui canali Sky Cinema HD

Appuntamenti radio e tv : il programma di lunedì 15 ottobre : Appuntamenti radio e tv – Continua il nostro appuntamento per quanto riguarda i programmi in tv e radio più importanti sul mondo del calcio. La stagione è entrata nella fase delicata ed i campionati stanno regalando spettacolo ed emozioni. Ecco il programma completo di tv e radio di lunedì 15 ottobre, si preannuncia una giornata scoppiettante. TV lunedì 15 ottobre 2018, ore 20.45: Spagna-Inghilterra (League A) – Tv: Italia 1, ...

Catanzaro. Allerta meteo : scuole chiuse lunedì 15 ottobre : E’ Allerta meteo arancione in Calabria con specifico riferimento ai versanti ionici e basso tirrenici, Allerta gialle per le altre

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 15 ottobre. Programma - orari e tv : lunedì ottobre è in Programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di lunedì 15 ottobre alle Olimpiadi ...

Allerta meteo : scuole chiuse domani Lunedi' 15 Ottobre in diversi comuni [LIVE] : La circolazione depressionaria che da giorni persiste sul Mar Ionio seguiterà a portare piogge e temporali nel corso di domani su Sicilia e Calabria. Il grosso del maltempo, per la giornata di...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di lunedì 15 ottobre. Tutte le gare e le finali : lunedì 15 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la nona giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Allerta Meteo - Lunedì 15 Ottobre “Scuole Chiuse” in molti comuni per il maltempo : rischio alluvioni in Calabria - Sicilia e Basilicata [LIVE] : Allerta Meteo – Imperversa il maltempo al Sud Italia ed è alto nelle prossime ore il rischio di nuovi eventi alluvionali, dopo i disastrosi fenomeni che nei giorni scorsi hanno provocato 20 vittime nel Mediterraneo occidentale (3 morti in Calabria, 2 in Sardegna, 13 a Maiorca e 2 in Costa Azzurra). Il maltempo tra stasera e domani, Lunedì 15 Ottobre, colpirà in modo particolarmente intenso le zone joniche di Sicilia, Calabria e Basilicata. ...

Le previsioni meteo per lunedì 15 ottobre : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per lunedì 15 ottobre appeared first on Il Post.

Alba e Bra : entra in vigore il protocollo antismog da lunedì 15 ottobre : Da lunedì 15 ottobre entrano in vigore i provvedimenti antismog nelle città di Bra e Alba, in recepimento del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il ...

I lavoratori ex Ittierre incontreranno Toma lunedì 15 ottobre : ... ci sembra utile ricordare che, laddove per altri settori in crisi la politica si sta agitando per reperire nuovi fondi mentre altri sono ancora in corso di erogazione, qui la stessa politica latita ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di sabato 13 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali per il suo matrimonio con Tiburcio, ma Donna Patrocinio non esita ad esprimere le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il figlio Carmelito e si rende conto che il bambino potrebbe guarire solo riportandolo da Irene. E proprio quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo: il Generale Simon Perez De Ayala intende ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 570 di Una VITA di lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018: Jaime dice a Samuel che sposerà Ursula. Il ragazzo cerca di far capire al padre la pericolosità della Dicenta, ma lui è convinto di avere la situazione sotto controllo. Pablo e Fabiana litigano per strada riguardo a Cayetana. A causa delle intromissioni di Susana, Adela deve tornare in convento e Simon ne è dispiaciuto. Arturo sembra avere qualche sospetto sulle ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 15 ottobre 2018: Hope (Annika Noelle) chiede a Sally Spectra (Courtney Hope) di darle il nome dell’hotel dove soggiorna Liam (Scott Clifton)… Sally non vuole tradire la fiducia di Liam ed è piuttosto chiara sul fatto che le interessi un futuro insieme a lui… Liam termina il suo matrimonio con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), in un tristissimo incontro nel quale lei implora il ragazzo ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 15 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 15 ottobre 2018: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di calmare Vera (Giulia Schiavo), che appare sempre più scossa… Marina (Nina Soldano) continua a sorvegliare a distanza Roberto e Vera… È il giorno in cui verà pronunciata la sentenza sul caso dell’avvocato Enriquez (Rodolfo Corsato): una decisione del giudice, olteconvince Niko e Beatrice, causa forti ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni lunedì 15 ottobre 2018 (puntata 26) : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di lunedì 15 ottobre 2018: Paolo Bianchi, l’amico di Federico, è rimasto colpito dall’incredibile voce di Tina Amato e così le propone di diventare la cantante della sua band. La ragazza preferisce però restare con i piedi per terra e rifiuta. Paolo, comunque, non intende mollare e si esibisce in una performance che mette Tina con le spalle al muro… Giorgio si fa avanti con Nicoletta ...