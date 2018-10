L' Ue attende entro stanotte Documento programmatico di bilancio

Basket - Alessandro Lever : un anno da protagonista in NCAA. E’ il centro che l’Italia attende va da anni? : Scelte di vita. Sono quelle che, un po’ prima dei 20 anni, molti giovani f anno quando si tratta di dover scegliere cosa fare in un futuro senza scuola superiore. Quella di Alessandro Lever è stata una: continuare a studiare e insieme praticare lo sport che più gli porta soddisfazione, la pallacanestro. Questo sport, però, il ragazzo lo pratica bene anche nella sua culla, gli Stati Uniti d’America. Nato a Bolzano il 4 dicembre 1998, ...

Tuffi - Francesca Dallapè attende il rientro di Tania Cagnotto : “Il nostro sogno è quello di andare alle Olimpiadi da mamme” : Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno scritto pagine indelebili dei Tuffi italiani: la storica coppia sincro del trampolino da 3 metri sta per ricomporsi, secondo quanto rivelato da Dallapè alla testata “Alto Adige“. In un’intervista infatti l’azzurra ha abbozzato un programma di massima nel caso in cui la bolzanina volesse tornare alle gare. Naturalmente l’obiettivo finale è uno ed uno solo: “Il nostro ...