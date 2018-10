Luca Busacca | rapinatore di minorenni

ragusanews

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Comiso - Verso le 00:15 di Sabato scorso, su disposizione della Sala Operativa della Questura di Ragusa la volante di Polizia in servizio a Comiso veniva inviata in Piazza delle Erbe per la ...