LORY DEL SANTO Il rapporto speciale con Ivan Cattaneo Grande Fratello Vip 2018

Ilary Blasi rivela : «Porto una parrucca. Non è giusto giudicare LORY DEL Santo» : Biondissima come sempre, ma con un segreto. Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip 2018, lo svela a Silvia Toffanin a Verissimo . 'Porto una parrucca, ora finalmente posso dirlo. A me piace ...

Verissimo - Ilary Blasi dice la sua su LORY DEL Santo : “Sono neutra” : Ilary Blasi a Verissimo esprime una sua opinione su Lory Del Santo al GF Vip Silvia Toffanin ha da poco intervistato a Verissimo la conduttrice del Grande Fratello Vip Ilary Blasi. In questa occasione la popolare presentatrice del famoso reality show vip ha parlato della sua vita, di suo marito Francesco Totti e dei suoi figli. Successivamente la Toffanin ha chiesto alla moglie del campione ed ex capitano della As Roma Francesco Totti ...

Grande Fratello Vip 2018/ Primi scontri per LORY DEL Santo : la preoccupazione degli amici : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Il compagno di LORY DEL Santo svela il retroscena sul figlio Devin : Mentre Lory Del Santo è ancora nella casa del Grande Fratello Vip, il compagno Marco Cucolo svela il retroscena sul figlio Devin. Nato da una relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi, da qualche tempo Devin vive negli Stati Uniti. Il ragazzo era molto legato a Loren e conviveva con lui, per questo motivo la sua morte è sta ancora più dolorosa e sconvolgente. Nonostante ciò il figlio di Lory Del Santo ha deciso di elaborare il ...

Grande Fratello Vip 2018 - l'accusa choc a LORY DEL Santo : «Il tuo sguardo non mi convince...» : Lory Del Santo e "la notte delle pugnalate". Dopo i primi giorni di rodaggio, durante i quali gli inquilini vip hanno accolto Lory con calore e affetto, sarebbero iniziati a volare "i...

Il compagno di LORY DEL Santo : “C’era un indizio sulla malattia di Loren” : “C’era un indizio sulla malattia di Loren”. A parlare così è Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo. La showgirl due mesi fa ha perso il figlio minore, morto a causa dell’anedonia, una malattia mentale che impedisce di provare piacere. Loren, nato da un amore durato solo tre mesi e cresciuto esclusivamente da sua madre, viveva negli Stati Uniti da qualche tempo e sembrava un ragazzo normale. Prima dell’estate però ...

LORY DEL Santo contro Elia Fongaro al GF Vip : “Chiudi la bocca!” : GF Vip: Lory Del Santo offesa e derisa da Elia Fongaro? Dopo l’intesa iniziale al Grande Fratello Vip, tra Lory del Santo ed Elia Fongaro è scoppiata una discussione. La showgirl si è sentita presa in giro dal modello e dall’ex cuoco de La Prova del Cuoco Andrea Mainarsi, così ha chiesto chiarimenti direttamente al modello. Tutto è iniziato quando la regista si è avvicinata ad Elia ammettendo i dubbi che le sono nati su di lui: ...

Grande Fratello Vip : lite nella notte. LORY DEL Santo - Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi al centro delle critiche : La produzione decide di animare la situazione nella casa mettendo i concorrenti l'uno contro l'altro.

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi e LORY DEL Santo brutalizzate : la notte delle pugnalate : notte di tensione al Grande Fratello Vip , e dietro ci sarebbe lo zampino degli autori. Ai concorrenti è stato chiesto di 'suggerire' tre critiche ad altrettanti inquilini, leggendo poi le risposte ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabio Basile potrà allenarsi con Davide Pozzi in mistery room. LORY DEL Santo : «Cos’hai sotto la giacca del kimono? Una mutanda qualsiasi?» : Fabio Basile e Davide Pozzi si allenano Strappo alle regole per il judoka Fabio Basile nella casa di Grande Fratello Vip. La produzione del reality show ha informato i concorrenti di un’importante novità: “Grande Fratello ha deciso di concedere a Fabio la possibilità di allenarsi, in vista dei prossimi impegni sportivi, incontrando un altro atleta” Lo sport, in questa maniera, incontra così il Grande Fratello: Basile, grazie ai suggerimenti del ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabio Basile potrà allenarsi con Davide Pozzi in mistery room. LORY DEL Santo : “Cos’hai sotto la giacca del kimono? Una mutanda qualsiasi?” : Fabio Basile e Davide Pozzi si allenano Strappo alle regole per il judoka Fabio Basile nella casa di Grande Fratello Vip. La produzione del reality show ha informato i concorrenti di un’importante novità: “Grande Fratello ha deciso di concedere a Fabio la possibilità di allenarsi, in vista dei prossimi impegni sportivi, incontrando un altro atleta” Lo sport, in questa maniera, incontra così il Grande Fratello: Basile, grazie ai suggerimenti del ...

LORY DEL Santo - Marco Cucolo : "Vuole stare con la gente ed essere se stessa" : Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha spiegato perché un'esperienza come quella del 'Grande Fratello Vip' possa essere il punto di svolta per l'attrice che, da qualche mese, ha perso il figlio Loren: Tornare a fare una vita normale è un aiuto a livello psicologico, soprattutto se si è abituati a lavorare tutti i giorni. Per Lory c’erano due scelte entrare al Grande Fratello Vip, come ...

Marco Cuculo/ La disperazione del fidanzato di LORY DEL Santo : “Senza Grande Fratello sarebbe morta : Il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cuculo, ha raccontato il dramma vissuto al fianco della showgirl a "Nuovo". "Sono felice sia entrata, ha bisogno di lavorare perchè senza ..."(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ LORY DEL Santo nella Casa - Marco Cucolo preoccupato : "Temo possa crollare" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 04:05:00 GMT)