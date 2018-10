Lodi | «Raccolti 60mila euro per la mensa ai bambini stranieri»

vanityfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Dove la politica non arriva, ci sono i cittadini. Oltre duemila persone da tutta Italia, hanno donato sessantamilaper permettere a tutti iche vivono adi mangiare a scuola insieme ai loro compagni. È il risultato dell’iniziativa lanciata dal Coordinamento Uguali Doveri, nato per offrire solidarietà agli extracomunitari diin protesta contro il nuovo regolamento comunale che impedisce a centinaia didi utilizzare lae gli altri servizi. Tutto è iniziato nell’estate 2017, quando la neosindaca leghista Sara Casanova, firmò una delibera che modificava le regole per beneficiare delle tariffe agevolate per lascolastica e l’autobus, fino a quel momento regolati in base in base alla dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che tiene conto dei beni mobili e immobili di ciascuna famiglia e ...