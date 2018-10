repubblica

: Lodi, l'affondo di Fico: 'Chiedere scusa ai bimbi e riammetterli a mensa' - pbaro : Lodi, l'affondo di Fico: 'Chiedere scusa ai bimbi e riammetterli a mensa' - gianlucalfieri : #Lodi, l'affondo di #Fico: 'Chiedere scusa ai bimbi e riammetterli a mensa' -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) 'Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente. Dopo le scuse questi bambini potranno ...