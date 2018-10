Lodi | Fico | “Dopo delibera sulla mensa bisogna solo chiedere scusa | i bambini esclusi la

Roberto Fico : "I bambini esclusi dalla mensa a Lodi? Quando si creano discriminazioni bisogna chiedere scusa" : "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta, da Napoli, la vicenda della mensa di Lodi, dove alcuni bambini di origine straniera sono stati esclusi dalla mensa. Ai loro ...

