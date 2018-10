Lodi | Fico | «Chiedere scusa e bimbi tornino a mensa» Salvini | «Sindaco fa bene | basta

Lodi - Fico : chiedere scusa e poi bambini in mensa |Il sindaco leghista : il regolamento è valido : Il presidente della Camera Fico : " chiedere scusa per una delibera che crea discriminazioni così importanti"

Mensa Lodi - Fico : si deve chiedere scusa : 13.06 "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crea delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella Mensa scolastica". Così il presidente della Camera Fico a proposito dei 200 bambini extracomunitari esclusi dalla Mensa scolastica,a Lodi,per l'impossibilità di produrre i documenti richiesti dal Comune. Grazie ...