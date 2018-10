Lo spread in tempo reale

Notizie spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : spread a quota 307 dopo una partenza in rialzo : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». Salvini : «Nessuno ci fermerà» Lo spread arriva a 315 punti Le quotazioni in tempo reale : Anche il Fmi taglia le stime del Pil in Italia: +1,2 per cento nel 2018 e +1 per cento nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Confidiamo in una crescita superiore». Salvini: «Andiamo avanti tranquilli»

Sale lo spread - Salvini : "Chi vuole speculare sulla nostra economia perde tempo e denaro" : Il leader della Lega si è poi rivolto "a chi pensa di speculare sull'economia italiana" chiarendo che "perdono tempo e denaro".

Lo spread impenna - divario Btp-Bund in tempo reale : ecco cosa sta succedendo : Il differenziale sfonda quota 300. Per il M5s è tutta colpa degli euroburocrati: "Lo spread non sta salendo a causa di un...

Occhio allo spread - il divario tra Btp e Bund in tempo reale : Dopo l'impennata di venerdì il differenziale ora veleggia intorno a quota 270. Ma secondo gli esperti "c''è il rischio...

Lo spread Btp-Bund in tempo reale : I Btp sono una delle 5 categorie di titoli di Stato emesse sul mercato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno con diverse caratteristiche in termini di scadenza, rendimento e modalità ...

Effetto Moody's su spread e BTP : una tregua solo temporanea? : Il principale driver sarà senza dubbio la politica di bilancio del Governo, come spiegato anche dagli analisti di Berenberg, i quali credono che la tragedia del ponte di Genova con buona probabilità ...