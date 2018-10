LIVE Olanda-USA volley femminile | Mondiali 2018 in DIRETTA | Campionesse del Mondo spalle

LIVE! Olanda-Germania 2-0 : Depay raddoppia dopo il gol di van Dijk : tra poco il report completo... Cronaca Avvio timido delle due squadre, Werner prova a rompere il ghiaccio al 15' ma l'attaccante del Lipsia si porta il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di dribblare Cillessen. Ci prova ...

Nations League - Olanda Germania : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : L'Olanda ha perso 2-1 la prima partita di Nations League contro i campioni del mondo della Francia, mentre la Germania ha pareggiato 0-0 con i transalpini. La classifica del gruppo 1 vede gli uomini ...

Nations League : Olanda-Germania LIVE : ... la squadra di Koeman è stata infatti sconfitta dalla Francia, mentre gli uomini di Low non sono andati oltre lo 0-0 coi campioni del mondo in carica.

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : Olanda favorita - l’Italia ci prova con Longo Borghini e Magnaldi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). La gara regina in ambito femminile vedrà le migliori atlete del mondo sfidarsi sull’impegnativo percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck. Nella prima parte si affronterà lo strappo di Gnadenwald (2,6 km al 10,5%) per poi entrare nel circuito Olympia, da ripetere tre volte, in cui ci sarà la dura salita di Igls (7,9 km ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro elite femminile. Olanda contro tutti - azzurre per un piazzamento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare ...

LIVE Italia-Olanda volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-1 - sorpasso azzurro! Randazzo inverosimile! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...

LIVE Italia-Olanda volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-1 - che reazione degli azzurri! Randazzo scatenato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...