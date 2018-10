L’Italia vince e convince | Mancini trova una quadra con il 4-3-3

Nations League 2019 - L’Italia vince il girone e si qualifica alla Final Four se… Decisivo battere il Portogallo : L’Italia ha evitato lo spettro della retrocessione nella Serie B della Nations League di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali. Gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la Polonia a domicilio e hanno così spedito i biancorossi in cadetteria, destino che sarebbe toccato alla nostra compagine nel caso in cui avessimo perso ieri sera. Il gol di Biraghi in pieno ...

Biraghi gol - L’Italia vince e convince in Polonia : Tutto in un minuto. Il secondo di recupero. Ma per una volta il pallone non rotola al contrario, già pareggiare sarebbe stato un delitto, ma quando Biraghi, una delle scoperte di Mancini, trova la zampata decisiva che abbatte la Polonia, il futuro della Nazionale si squarcia finalmente di azzurro. Restiamo in serie A nella Nations League, saremo te...

Spettacolo ed entusiasmo - L’Italia convince ma fatica : ci pensa Biraghi a piegare la Polonia in extremis : Un gol di Biraghi all’ultimo respiro regala all’Italia la vittoria sulla Polonia, un successo che permette agli azzurri di evitare la retrocessione e sperare ancora nella final four Poco più di un anno, un tempo lunghissimo nel corso del quale la vittoria è rimasta un’utopia per l’Italia in competizioni ufficiali. Il digiuno finisce oggi, con il successo in extremis sulla Polonia in Nations League che evita la ...

Giro di Lombardia 2018 : Vincenzo Nibali esalta L’Italia - rimandati i giovani azzurri : Torna in Francia, a distanza di 21 anni dall’ultima affermazione di Laurent Jalabert, il Giro di Lombardia. Nell’edizione del 2018, la numero 112, ad imporsi è un maestoso Thibaut Pinot: il transalpino della FDJ non ha lasciato spazio agli avversari, dominando in lungo e in largo e andandosi a prendere il successo più importante della carriera. Si è potuta esaltare però anche l’Italia, cosa che raramente accade in una Classica ...

Giro di Lombardia 2018 : tutte le vittorie delL’Italia. Di Vincenzo Nibali l’ultimo assolo : Domani prenderà il via l’attesissimo Giro di Lombardia 2018. L’Italia si affido al solito Vincenzo Nibali, vincitore dello scorso anno, e al talento di Gianni Moscon. Ripercorriamo a ritroso le vittorie degli azzurri nella “Classica delle foglie morte”, a partire proprio dall’ultimo sigillo dello squalo. In tutto 69 successi italiani su 111 edizioni, di cui ben 5 di Fausto Coppi. Questa la tabella con tutti i ...

Volley femminile - chi vince i Mondiali 2018? Le favorite della Final Six : Serbia e Cina in pole - L’Italia demolisce tutte e si candida : Le migliori sei Nazionali del Pianeta sono rimaste in corsa ai Mondiali 2018 di Volley femminile e sono pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato, non sono mancate delle sorprese di lusso come l’eliminazione del Brasile e della Russia a vantaggio del Giappone dell’Italia. Sì, la nostra Nazionale non era tra le favorite della vigilia, soprattutto per gli esperti internazionali: chi aveva seguito attentamente il cammino di ...

Volley - Mondiali : L’Italia vince ancora - al tappeto anche gli Stati Uniti : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta Cambil’Italia suona la nona sinfonia. Ai Mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone, le travolgente corsa delle azzurre non si ferma neppure di fronte alle campionesse in carica degli Stati Uniti: le ragazze di Mazzanti, già qualificate per le Final Six, si impongono con un perentorio 3-1, si assicurano il primo posto nel girone e approdano all’ultima fase ...

Ciclismo - Pinot vince la Milano-Torino e si confessa innamorato delL’Italia : “questa la settimana più bella della stagione” : Thibaut Pinot dopo la vittoria della Milano-Torino si confessa innamorato dell’Italia e commenta il suo trionfo sulla salita di Superga Thibaut Pinot ha conquistato ieri la Milano-Torino, che gli ha consegnato il quarto successo stagionale. Il ciclista francese si è detto innamorato dell’Italia e di questa parte di stagione che gli regala emozioni proprio dentro i nostri confini. “Dall’Emilia al Lombardia, questa per me è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : L’Italia vince il girone e vola alla Final Six. Azzurre prime davanti a tutte : L’Italia ha conquistato il primo posto nella Pool F dei Mondiali 2018 di Volley femminile con una giornata di anticipo. La nostra Nazionale è già certa del primato nel proprio girone dopo aver vinto le prime otto partite visto che abbiano già una vittoria e 5 punti di vantaggio sugli USA, oggi sconfitti 3-0 dalla Cina alla vigilia dello scontro diretto in programma domani. Le Azzurre volano dunque alla Final Six da prime del girone e ...

Giro di Lombardia 2018 - i favoriti. Alejandro Valverde vuole la vittoria in maglia iridata - L’Italia sogna con Vincenzo Nibali e Gianni Moscon : Si preannuncia grande spettacolo sabato al Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. La 112ma edizione della Classica delle Foglie Morte vedrà i più forti corridori del momento darsi battaglia su un impegnativo percorso di 241 km da Bergamo a Como, con Ghisallo, Muro di Sormano e Civiglio che decideranno la corsa nel finale. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà salire sul gradino più alto del podio con i favoriti del Giro di ...

Canottaggio – Youth Olympic Games - L’Italia vince la medaglia d’oro nel due senza maschile : Il due senza maschile di Alberto Zamariola e Nicolas Castelnovo ha vinto la prima medaglia d’oro per il Canottaggio italiano Ieri pomeriggio, nella tarda serata italiana, a Buenos Aires (Argentina) durante i Giochi Olimpici Giovanili il due senza maschile di Alberto Zamariola e Nicolas Castelnovo ha vinto la prima medaglia d’oro per il Canottaggio italiano. Una medaglia storica poiché l’Italremo, pur partecipando alle altre edizioni, non ...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia scivola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : pari delL’Italia femminile con l’Azerbaigian - la squadra open trema col Nepal - ma riesce a vincere dopo sei ore : Giornata dalle emozioni forti per l’Italia alle Olimpiadi Scacchistiche 2018 in corso di svolgimento a Batumi (Georgia). La nazionale femminile ha trovato un pareggio di alto valore con l’Azerbaigian, con equo bilanciamento tra posizioni recuperate e sprecate. Quella maschile, invece, ha corso sul filo del brivido per sei ore, riuscendo a battere il meno quotato Nepal per 2,5-1,5. Partiamo dal 2-2 delle donne contro la formazione ...

Nobel per la Medicina 2018 - Biffoni (ISS) : se L’Italia vuole vincerlo “deve investire di più nella ricerca” : Se l’Italia vuole aggiudicarsi il Nobel per la Medicina “deve investire di più nella ricerca. Oggi abbiamo delle carenze nella sistematicità, nell’organizzazione e nei finanziamenti, più bassi rispetto agli altri Paesi“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Mauro Biffoni, direttore del Dipartimento di oncologia e Medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento all’assegnazione del ...