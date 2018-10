L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di pallavolo femminile

L’Italia femminile si è qualificata alle Final Six dei Mondiali di pallavolo : Ha battuto la Russia, vincendo l'ottava partita consecutiva del torneo The post L’Italia femminile si è qualificata alle Final Six dei Mondiali di pallavolo appeared first on Il Post.

L'Italia di pallavolo si è qualificata per la fase finale dei Mondiali : La nazionale italiana di pallavolo si è qualificata alla fase finale dei Mondiali. Ieri è stata battuta 3-2 dalla Russia, ma per via della sconfitta della Bulgaria era già certa della qualificazione. Lunedì si terrà il sorteggio per la fase