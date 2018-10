L’Italia di pallavolo alle Final Six dei Mondiali

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto ancora : Era già qualificata alle Final Six dalla partita precedente, ma ha battuto anche gli Stati Uniti: è l'unica squadra a punteggio pieno nel torneo The post L’Italia femminile di pallavolo ha vinto ancora appeared first on Il Post.

L'Italia femminile si è qualificata alle Final Six dei Mondiali di pallavolo : Ha battuto la Russia, vincendo l'ottava partita consecutiva del torneo

L'Italia femminile ha vinto sette partite consecutive ai Mondiali di pallavolo : È prima a punteggio pieno nel suo girone: in settimana giocherà le ultime due partite decisive per la qualificazione alle Final Six

L'Italia ha battuto la Polonia ma è stata eliminata dai Mondiali di pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Polonia nell'ultima partita delle Final Six dei Mondiali con il punteggio di 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11. Nonostante la vittoria l'Italia è stata comunque eliminata dal torneo e non parteciperà alle semifinali:

Ai Mondiali di pallavolo stasera L'Italia si gioca tutto : Deve battere i campioni del mondo della Polonia per 3-0 e con 15 punti di scarto per qualificarsi alle semifinali: non sarà facile

L'Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo è stata battuta 3-0 dalla Serbia a Torino nella prima partita della Final Six, la penultima fase dei Mondiali. È stata una sconfitta netta, con i tre set che si sono chiusi 25-15, 25-20 e

Mondiali di Pallavolo - con chi giocherà L'Italia nella Final Six : Si è tenuto il sorteggio per la composizione dei due gironi della Final Six dei Mondiali di volley. L'Italia di Gianlorenzo Blengini, reduce da un ottimo percorso nelle prime due fasi, è stata sorteggiata nella Pool J con Polonia e Serbia; nella Pool I giocheranno invece Brasile, Usa e Russia. Tutte le partite si disputeranno a Torino.

Le avversarie delL'Italia alle Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile : Sono stati sorteggiati oggi a Torino i due gironi delle Final Six, la penultima fase dei Mondiali di pallavolo maschile iniziati lo scorso 9 settembre. L'Italia, qualificatasi come prima sia del primo che del secondo girone, è stata sorteggiata con

L'Italia di pallavolo si è qualificata per la fase finale dei Mondiali : La nazionale italiana di pallavolo si è qualificata alla fase finale dei Mondiali. Ieri è stata battuta 3-2 dalla Russia, ma per via della sconfitta della Bulgaria era già certa della qualificazione. Lunedì si terrà il sorteggio per la fase

L'Italia di pallavolo ha vinto la sua sesta partita di fila ai Mondiali : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-0 la Finlandia nella prima partita della seconda fase a gironi dei Mondiali, giocata venerdì sera al Mediolanum Forum di Assago. Ha chiuso l'incontro dopo aver vinto 25-20 il primo set e poi

Mondiali di Pallavolo - L'Italia non sbaglia un colpo : Finlandia al tappeto : Successo dell'Italvolley, 3-0, sulla Finlandia, nel match che ha aperto al Forum di Assago la seconda fase dei Mondiali. Questi i parziali, 25-20, 25-18, 25-16, per la squadra di Blengini che ora dovrà vedersela contro la Russia, reduce dal successo sull'Olanda. Una sfida intrigante che gli azzurri affronteranno senza paura.

Mondiali di Pallavolo - L'Italia batte la Slovenia : 5a vittoria su 5 per gli azzurri : E' un Italvolley inarrestabile quella che è stata capace di infiammare il pubblico del Mandela Forum di Firenze. Anche la Slovenia si è arresa al cospetto della Nazionale azzurra che ha centrato così la 5a vittoria in altrettante partite (23-25, 25-19, 25-13, 25-18). In questo modo gli uomini di Blengini hanno ipotecato la Final Six.

L'Italia maschile ha vinto la sua quarta partita consecutiva ai Mondiali di pallavolo : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto per tre set a zero la Repubblica Dominicana nel quarto turno dei Mondiali, domenica sera al Mandela Forum di Firenze. La Nazionale era già qualificata al turno successivo dall'incontro precedente ma ha comunque

Mondiali di Pallavolo - L'Italia batte anche l'Argentina di Velasco : A Firenze l'Italia di Blengini vince ancora nel Mondiale di Pallavolo 2018. Gli azzurri hanno sconfitto l'Argentina di Julio Velasco per 3 set a 1 (23-25, 25-15, 25-23, 27-25). Una vittoria molto bella, la terza del primo raggruppamento della Coppa del Mondo, che dà agli azzurri la certezza del passaggio del turno.