Lexus LFA - Test in pista per la sportiva

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Per quale motivo il prototipo di un'auto uscita di produzione da quasi sei anni è stato portato al Nürburgring? Le risposte possono essere molteplici, soprattutto se la vettura in questione è unaLFA, una delle sportive più apprezzate degli ultimi anni, tanto dagli appassionati, quanto dagli addetti ai lavori, collaudatori e piloti in primis.Fianchi larghi. Osservando con attenzione le camuffature concentrate nella zona dei passaruota della coupé, si possono notare degli inediti allargamenti per la carrozzeria: le modifiche alle fiancate, probabilmente, nascondono un aumento delle carreggiate. Ciò potrebbe far pensare alla presenza di un nuovo telaio o di un assetto pesantemente modificato: per il momento, tuttavia, non è stata ufficialmente pianificata un'erede della LFA e l'ipotesi che sotto alla carrozzeria possa essere presente una meccanica inedita sembra da scartare. La ...