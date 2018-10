huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'esito elettorale in Baviera svegli la politica italiana dal lungo sonno 'ambientale' - juancar80 : RT @HuffPostItalia: L'esito elettorale in Baviera svegli la politica italiana dal lungo sonno 'ambientale' - HuffPostItalia : L'esito elettorale in Baviera svegli la politica italiana dal lungo sonno 'ambientale' - MadagioPepe : RT @RiccardoFortin: @DaniloToninelli @GiuseppeConteIT @luigidimaio Il sistema non solo non riuscirà a bloccarci ma dovrà un giorno ringrazi… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Inl'erosione dei consensi ai partiti storici tradizionali va inaspettatamente più ai verdi che alla destra neofascista. L'sorprende perché spiazza la narrazione prevalente con cui oggi si legge nel nostro Paese e in gran parte d'Europa il conflitto politico in corso.Ci dice una cosa importante, che una parte rilevante delle persone che temono per la propria sicurezza cominciano a preoccuparsi più degli effetti del riscaldamento climatico sulle proprie vite e su quelle delle generazioni future che delle migrazioni. E che cominciano a pensare che c'è un'altra strada per il nostro futuro oltre lo stanco dibattito fra il neoliberismo globalista e quello sovranista, in conflitto su chi è più in grado di assicurare al proprio paese più elevati ritmi di crescita, ma ambedue indifferenti a cosa questo comporta per la ...