Legge di bilancio 2019 | approvato il Documento Programmatico

Governo : approvati Legge di bilancio - Dl fiscale e decreto «taglia-scartoffie» : Terminato il Consiglio dei ministri che ha approvatola legge di bilancio, il Dl taglia scartoffie e il Dl fiscale. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. Pensioni, da febbraio partirà quota 100...

Legge di bilancio 2019 - in approvazione il Documento Programmatico - : SKY TG24-UPDAY . Prime indiscrezioni da Palazzo Chigi. Attesa in serata l'approvazione del Documento Programmatico di bilancio che va trasmesso oggi alla Commissione europea

Manovra - pensioni d'oro - taglio di un mld in 3 anni in Legge Bilancio. Legge Fornero - a febbraio al via 'quota 100' : ..., è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Manovra - fonti : in ordine del giorno consiglio ministri sia decreto che Legge Bilancio : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

Italia : scenari post Legge di bilancio : ... erano schizzati a fine maggio quando le prospettive di un nuovo governo con Savona Ministro dell'Economia hanno spaventato il mercato, mentre ora si stanno riducendo. La stessa cosa non accade per i ...

Spagna - Iglesias e Sanchez insieme contro l’austerity : varata la Legge di Bilancio “più a sinistra della storia” : La sinistra di lotta che dà i voti a quella di governo e in cambio le scrive la manovra: patrimoniale, aumento del salario minimo, Tobin tax, lotta all’evasione, politiche per la casa, parità di genere, ambientalismo. Succede in Spagna, dove giovedì scorso Pedro Sanchez e Pablo Iglesias hanno firmato un accordo sui Presupuestos, la legge di Bilancio per il 2019, che potrebbe trasformarsi in un’alleanza fino a fine legislatura. Il ...

Manovra : oggi il varo del Dl fiscale e Legge di bilancio : cercasi intesa : Dopo ore di discussione non si è ancora giunti a un accordo definitivo sulla Manovra 2019 nella stanza della riunione pre-consiglio dei ministri. Non c’è ancora un’intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto hanno spiegato fonti di governo. Assenti sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, non sarebbe emersa una soluzione condivisa su uno dei nodi principali del decreto fiscale, atteso oggi in Consiglio dei ministri. ...

Conte : 'Lunedì approviamo la Legge di Bilancio'. Salvini frena : 'Ce n'é una ogni giorno, così non si può andare avanti', avrebbe detto in sostanza il ministro dell'Economia a chi ha avuto modo di parlargli. Tanto da far nuovamente circolare voci di sue dimissioni ...

Calcio - Nations League 2019 : i precedenti tra Italia e Polonia. Azzurri in Leggero vantaggio nel bilancio complessivo ma mai vittoriosi a Chorzow : La Nazionale Italiana di Calcio si appresta ad incontrare a Chorzow i padroni di casa della Polonia in un autentico spareggio salvezza nella terza giornata del gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2019. La sfida di domani sera (ore 20.45) sarà decisiva per entrambe le compagini, dato che chi riuscirà a portare a casa i tre punti otterrebbe la “salvezza” aritmetica spedendo in Lega B l’avversaria. Con un pareggio il ...

Decreto fiscale e Legge bilancio - governo lima.Pressioni di Fmi - Ue eBce : In attesa dell'eurosummit della prossima settimana Fondo monetario e Bce insistono sui pericoli della manovra e raccomandano all'Italia di non aumentare il deficit. Per il presidente della commissione ...

Manovra : Giorgetti : lunedì Cdm su dl fiscale - Legge bilancio dopo : Roma, 12 ott., askanews, - lunedì il Consiglio dei ministri approverà il dl fiscale, la legge di bilancio sarà invece approvata nei giorni successivi entro il termine del 20 ottobre. Lo ha riferito il ...

Con la Legge di bilancio la Camera riapre ai lobbisti : come dialogano i gruppi di pressione e la politica : Con l'approdo della legge di bilancio, la Camera riaprirà ai lobbisti. come previsto dal regolamento di Montecitorio, l'attività dei portatori d'interesse non subirà variazioni rispetto allo scorso anno, nonostante la storica battaglia del M5s contro le lobby. La presidenza della Camera assicura a Fanpage.it che verrà riaperta la stanza per i gruppi di pressione, con l'obiettivo di una maggiore trasparenza.Continua a leggere

Manovra - lunedì giorno atteso : il Cdm vara Legge di bilancio e Decreto fiscale : Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera Manovra: Legge di bilancio e Decreto Legge fiscale. Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def. “L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi ...

Crescita - debito e Legge di bilancio : stiamo davvero andando a sbattere? : Che cosa sta succedendo intorno alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al DEF e base della prossima legge di bilancio? Che partita sta giocando la maggioranza di governo e quanto davvero stanno rischiando i cittadini italiani? Proviamo a mettere in ordine ciò che c'è e a capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi.Continua a leggere