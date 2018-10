Lega - M5s | tregua su pensioni e Fisco

Sondaggio Mentana : clamoroso balzo di Giorgia Meloni - giù Lega e M5S : Sono tempi difficili per il governo, e lo saranno ancora , e forse di più, anche nelle prossime settimane. Spread su, borse giù, liti sulle riforme e tra i ministri... Insomma da almeno un paio di ...

Manovra - compromesso M5S-Lega dopo le tensioni : ROMA - Concluso il vertice tra Lega e M5S, ognuno dei due azionisti di maggioranza incassa il suo dividendo dalla legge di Bilancio e dal dl fiscale. La Lega porta a casa la riforma della legge ...

Pace fiscale : c'è l'accordo/ Ultime notizie - decreto Lega-M5s : nero sanabile fino a 100mila euro : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:49:00 GMT)

Fisco : c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla pace fiscale : Secondo alcune fonti si sarebbe trovato l'accordo sulla pace fiscale tra Lega e Movimento 5 stelle. L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sulla pace fiscale, sottolineano sempre fonti leghiste, prevede la possibilità di "sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi".

I nodi sulla pace fiscale che dividono M5S e Lega : Va avanti il braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sul decreto fiscale - oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri - e in particolare sulla pace fiscale, l'obiettivo presente nel contratto di governo che dovrebbe "riconciliare" cittadini e fisco.La contesa riguarda soprattutto lo strumento da utilizzare con i pentastellati che temono di dare il via libera a quello che sarebbe di fatto additato come un condono. Secondo quanto si ...

Avanti Tap - il M5s si rimangia un'altra promessa. E dà la colpa alla Lega : Chiarezza e coerenza. Una campana che i grillini hanno suonato a lungo e che ora, dall'Ilva ai vaccini, alla Tap, sembra ritorcersi contro di loro. Una deLegazione di parlamentari e consiglieri pugliesi del M5s, insieme al sindaco di Melendugno Marco Potì, dopo il Consiglio dei ministri che darà il

Decreto Fiscale - M5s vs Lega “no pace-condono per evasori”/ Ultime notizie Giorgetti “Dl senza pensioni d'oro” : Pace Fiscale, scontro M5s-Lega: Decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Manovra - tensione Lega-M5s. Giorgetti : 'Le pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale' : Il consiglio dei ministri è convocato per oggi alle 17.30. All'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. 'Assolutamente no, fate tutto voi'. Questa la risposta ...

Pace fiscale - cosa prevede il contratto Lega-M5S : Sulla cosiddetta Pace fiscale voluta dalla Lega e da sempre maldigerita dai Cinque Stelle che non vogliono si parli di una forma di condono restano alte le tensioni nel governo , oggi alle prese con ...

Lega e M5s provano a intortare l'Ue e la vittoria del volley femminile. Di cosa parlare a cena : Se vi diverte a cena potete rinverdire le battute sull'andare o non andare, farsi notare o non farsi notare. Insomma potete occuparvi dello strano gioco a distanza tra Di Maio e Salvini sulla partecipazione alle riunioni del governo che pure loro stessi vicepresiedono. Tutto un rincorrersi oggi, tut

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessuna flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Che cosa divide Lega e M5s sul tema delle tasse : Roma, 15 ott., askanews, - A dividere le due anime del governo alle prese con la manovra è la 'pace fiscale'. In particolare, la scelta fra condono, caldeggiato dalla Lega, e ravvedimento operoso, ...

Manovra - tensioni tra Lega e M5s su condono in decreto : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega la Lega.