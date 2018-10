Lega e M5s provano a intortare l' Ue e la vittoria del volley femminile Di cosa parlare a

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessuna flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Che cosa divide Lega e M5s sul tema delle tasse : Roma, 15 ott., askanews, - A dividere le due anime del governo alle prese con la manovra è la 'pace fiscale'. In particolare, la scelta fra condono, caldeggiato dalla Lega, e ravvedimento operoso, ...

Manovra - tensioni tra Lega e M5s su condono in decreto : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spiega la Lega.

DECRETO FISCALE - MANCA INTESA Lega-M5S/ Ultime notizie : Salvini rilancia pace-condono - Di Maio diserta vertice : Pace FISCALE, scontro M5s-Lega: DECRETO a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:06:00 GMT)

Pace fiscale - condono o ravvedimento : cosa divide M5S-Lega : È il punto che ancora divide le due anime della maggioranza. condono o ravvedimento? Un dilemma dietro il quale Lega e Movimento 5 Stelle cercano la quadra intorno alla Pace fiscale, o meglio intorno alla componente più importante della Pace fiscale, da inserire nel decreto legge in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio di lunedì 15 ottobre...

Condono o ravvedimento : cosa divide M5S-Lega sulla pace fiscale : È il punto che ancora divide le due anime della maggioranza. Condono o ravvedimento? Un dilemma dietro il quale Lega e Movimento 5 Stelle cercano la quadra intorno alla pace fiscale, o meglio intorno alla componente più importante della pace fiscale, da inserire nel decreto legge in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio di lunedì 15 ottobre...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approderà in Consiglio dei ministri questo pomeriggio....

RIFORMA PENSIONI 2018/ Lega e M5s divisi su assegni d'oro (ultime notizie) : Novità RIFORMA PENSIONI 2018. Lega e Movimento 5 Stele divisi su assegni d'oro. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 ottobre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:59:00 GMT)

Nomine Rai - scontro M5s-Lega 'Le nomine non le fa Salvini' : ROMA - 'La Rai deve restare libera dalle pressioni politiche. Questo è l'unico modo per rilanciarla realmente. Fabrizio Salini e Marcello Foa sono garanzia di imparzialità e competenza. Le nomine non ...

Manovra. M5s e Lega cercano intesa su tasse e condono. Nuovo vertice prima del Cdm : Altro nodo, infine, è quello di Alitalia dove a una visione sostanzialmente comune di Luigi Di Maio e Matteo Salvini si contrappone una certa resistenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Pace fiscale - scontro M5s-Lega : decreto a rischio rinvio/ Ultime notizie Governo - oggi vertice last minute : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute per tentare di sbloccare la situazione: ecco cosa succede(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Decreto fiscale - niente accordo M5s-Lega : oggi l’ultimo vertice last minute prima del consiglio dei ministri sulla manovra : La clessidra è rovesciata ma l’intesa sul Decreto fiscale nel governo e nella maggioranza M5s-Lega non c’è ancora. Nel testo, come noto, dovrebbe essere contenuta la “pace” voluta dal Carroccio, ma l’articolato è ancora quasi tutto da scrivere. La domenica sera è stata di lavoro per l’esecutivo: a Palazzo Chigi si sono riuniti per circa 3 ore il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro ...