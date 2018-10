LeBron James | prossimo obiettivo leggenda di Hollywood

NBA - parla LeBron James : 'Perdere le Finals 2011 è stato il mio più grande risultato' : In questo secondo episodio James prima ha ospitato nel suo barber shop diversi giocatori del mondo del basket, da Ben Simmons a Victor Oladipo fino a Mohamed Bamba e Elena Delle Donne, e poi ha ...

NBA 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

NBA - come Kobe Bryant ha aiutato i Lakers a firmare LeBron James : ... interessato a "salire a bordo" e ad essere parte della ricostruzione della cultura di una delle squadre più importanti nel mondo dello sport. Magari le cose sarebbero andate in questa maniera anche ...

Preseason NBA - LeBron James fa impazzire i tifosi dei Lakers : buzzer beater da urlo contro gli Warriors [VIDEO] : LeBron James sempre più trascinatore dei Los Angeles Lakers, nella notte il suo buzzer beater ha fatto balzare in piedi i tifosi gialloviola LeBron James sta iniziando ad ingranare le marce alte in vista della stagione NBA, la prima in maglia Lakers. Il fenomeno con la maglia numero 23, nella notte ha trascinato i suoi alla vittoria contro i campioni in carica degli Warriors, mettendo a segno una serie di giocate da urlo. Una su tutte il ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : LeBron James e i Lakers battono Golden State : Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 123-113 Il pubblico di Las Vegas può godersi in anteprima una delle sfide più attese della stagione, quella tra i nuovi di Los Angeles Lakers di LeBron James e ...

NBA - da Cleveland a L.A. : il banner di LeBron James compare fuori dallo Staples Center : Perché questo è il senso di aver chiamato in città il miglior giocatore del mondo: ridare ai tifosi gialloviola " senza playoff da cinque stagioni, senza l'anello dal 2010 " l'ambizione di recitare ...

NBA - LeBron James e Lonzo Ball in campo insieme contro gli Warriors? : "L'attesa aumenta il piacere", soprattutto quando si parla di preseason NBA e il risultato delle gare conta fino a un certo punto. Lo stanno imparando anche i tifosi dei Lakers, impazienti di vedere ...

NBA - “prima” allo Staples per LeBron James : l’accoglienza dei tifosi dei Lakers ed un coast to coast da urlo [VIDEO] : LeBron James accolto in grande stile da Los Angeles e dai tifosi dei Lakers, lui ha ricambiato con un coast to coast che fa da antipasto a ciò che i supporters gialloviola vedranno LeBron James ha esordito nella notte allo Staples Center con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il suo utilizzo è stato ancora una volta limitato, soli 14 punti per il King, il quale ha saputo impressionare anche in questo piccolo lasso di tempo. 13 punti conditi ...

NBA - Los Angeles Lakers : LeBron James si prende Los Angeles - e il posto di Kobe Bryant - : L'esordio a San Diego è già storia. Le prime foto in maglia Lakers, il primo assist, il canestro da tre punti, i consigli ai compagni durante i timeout. Ad attenderlo però c'era ancora il test ...

NBA - questa sera LeBron James debutta allo Staples : che attesa a Los Angeles! : LeBron James si appresta a calcare per la prima volta il parquet dello Staples con la maglia gialloviola dei Lakers Prima uscita davanti al pubblico amico dello Staples Center per LeBron James con la maglia dei Lakers: questa notte il campione Nba scenderà iin campo sul parquet di Los Angeles in un match pre-season contro i Nuggets. L’ex stella dei Cavaliers ha fatto il suo debutto con la franchigia californiana domenica in un ...

Video/ LeBron James - esordio con i Los Angeles Lakers : la prima del Re con i gialloviola (basket NBA) : Il Video dell'esordio di LeBron James con i Los Angeles Lakers: nella prima partita di pre season NBA i gialloviola sono stati sconfitti da Denver, 9 punti in 15 minuti per il Re(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Preseason NBA – Successo Celtics - bene i Bulls : Lakers ko nella notte dell’esordio di LeBron James : Weekend di grande basket sui parquet americani, la Preseason NBA inizia con i primi verdetti: vittorie per Celtics e Bulls, sconfitti i Lakers di LeBron James Dopo l’offseason estiva, le stelle del basket NBA tornano sul parquet per i primi incontri della Preseason 2018/2019. Doppo impegno ravvicinato per i Boston Celtics che hanno affrontato due volte di fila gli Hornets, perdendo la prima sfida e vincendo la seconda. Subito in palla, ...

NBA - LeBron James : prima magia in maglia Lakers - assist no-look per Ingram [VIDEO] : LeBron James si è presentato in maniera non certo banale ai suoi nuovi tifosi dei Los Angeles Lakers, un assist da favola per Ingram LeBron James ha esordito nella notte con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il fenomeno ex Cavs ha giocato solo 15 minuti, come da accordi con coach Walton, ma ha subito messo in mostra tutte le sue potenzialità. La prima giocata della sua era gialloviola, è stato un passaggio no-look da urlo per Ingram che ha ...

LeBron James parteciperà alla preseason dei Lakers : il ‘Re’ vuole farsi trovare pronto per l’inizio della stagione : LeBron James scenderà in campo nella preseason dei Los Angeles Lakers: il ‘Re’ vuole migliorare la chimica di squadra con i nuovi compagni fin da subito L’anno scorso un infortunio alla caviglia permise a LeBron James di giocare solo 1 match sui 5 in programma nella preseason dei Cleveland Cavaliers, prima di giocare l’intera stagione regolare per 82 partite di fila. Quest’anno il ‘Re’ ha deciso di partecipare all’intera preseason dei Los ...